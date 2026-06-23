Xây dựng "Tủ sách hướng thiện" năm 2026 tại 8 trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng

ANTD.VN - Chiều ngày 23/6, tại trụ sở Bộ công an, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình xây dựng “Tủ sách hướng thiện” và giao lưu văn hóa văn nghệ năm 2026 dành cho các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát triển văn hóa đọc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giam giữ, giáo dục, cải tạo. Đồng thời động viên, khích lệ phạm nhân, học viên, học sinh trường giáo dưỡng nỗ lực học tập, rèn luyện, hướng thiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Năm 2026, chương trình dự kiến xây dựng “Tủ sách hướng thiện” tại 8 trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng gồm: Trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình), Trại giam An Điềm (Đà Nẵng), Trại giam Bến Giá (Vĩnh Long), Trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa), Trại giam Cây Cầy (Tây Ninh), Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang), Trại giam Tân Lập và Cơ sở giáo dục Thanh Hà (Phú Thọ).

Danh mục sách tặng: Sách pháp luật - công dân, sách văn học, sách lịch sử - địa lý, sách khoa học tự nhiên, sách khoa học xã hội...

Mỗi năm, Ban tổ chức sẽ xây dựng từ 6 đến 8 tủ sách.

Chương trình xây dựng "Tủ sách hướng thiện" và giao lưu văn hóa văn nghệ năm 2026 dành cho các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng vừa diễn ra vào chiều ngày 23/6 tại Hà Nội

Bên cạnh xây dựng tủ sách, chương trình còn tổ chức các hoạt động giới thiệu sách - đọc sách chuyên đề nhằm giới thiệu các loại sách thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, pháp luật, văn học, lịch sử, nghệ thuật, đạo đức, kỹ năng sống, học nghề...

Cũng trong chương trình xây dựng "Tủ sách hướng thiện" còn có hoạt động chiếu phim phóng sự về người hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, phim tài liệu lịch sử, văn hóa, phim giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, giá trị đạo đức...

Và hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề với sự tham dự của các chuyên gia kỹ năng sống, chuyên gia tâm lý học, diễn giả, nhà văn... Tại đây, các khách mời sẽ giao lưu, nói chuyện cùng phạm nhân về lợi ích và ý nghĩa tốt đẹp của việc đọc sách, truyền năng lượng tích cực, ý chí, nghị lực để phạm nhân vững tâm cải tạo tốt.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Thảo, Trưởng Phòng Văn hoá văn nghệ (Cục Công tác Chính trị) khẳng định, đọc sách là một trong những con đường quan trọng để tiếp nhận tri thức, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đối với phạm nhân, học viên và học sinh trường giáo dưỡng đang trong quá trình học tập, cải tạo và rèn luyện, sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp định hướng suy nghĩ tích cực, khơi dậy ý chí vươn lên và củng cố niềm tin vào khả năng sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Phạm nhân nữ tại trại giam Ngọc Lý đọc sách tại thư viện mới.

Từ ý nghĩa đó, Chương trình xây dựng “Tủ sách hướng thiện” được phát động từ năm 2018 trong khuôn khổ phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an và đến nay đã trở thành một nội dung hợp tác hiệu quả giữa hai ngành. Hàng nghìn cuốn sách đã được các nhà xuất bản, thư viện, tổ chức xã hội trao tặng cho các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở giam giữ, góp phần phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh học tập suốt đời và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.

Chương trình đã được triển khai tại nhiều đơn vị cụ thể: từ Trại giam Phú Sơn 4 (năm 2018), đến các trại giam Thanh Xuân, Hồng Ca, Đại Bình, Phước Hòa, Định Thành (năm 2020), Trại giam Ninh Khánh với hơn 600 đầu sách (năm 2023), Trại giam Nam Hà với hơn 400 cuốn sách, cùng hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề cùng diễn giả (2026); và cùng các mô hình tại Trại giam Ngọc Lý, Long Hòa và một số trại tạm giam công an các tỉnh, thành phố, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của hoạt động giàu tính nhân văn và giá trị giáo dục.

Đại tá Nguyễn Đình Thảo cho biết, năm 2026, chương trình tiếp tục bổ sung nhiều đầu sách chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, khoa học, văn học nghệ thuật, qua đó nâng cao chất lượng thư viện, tủ sách hướng thiện, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh của phạm nhân, học viên và học sinh trường giáo dưỡng. Đây không chỉ là trao tặng sách, mà còn là quá trình xây dựng không gian văn hóa đọc nhân văn, tác động tích cực đến nhận thức và hành vi của người đang trong quá trình giáo dục, cải tạo.

Đồng thời, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ mang lại giá trị tinh thần thiết thực, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, khích lệ ý chí phấn đấu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giam giữ, giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng; khẳng định rằng mỗi người đều có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời nếu có quyết tâm và được cộng đồng quan tâm, sẻ chia.

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