Bắt giữ 11 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2-7-2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn Phương, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động.

Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng lòng tin trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm pháp luật, nhóm đối tượng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall", đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả là công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản "chim mồi" nhằm tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi nạn nhân có yêu cầu rút tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc đóng các khoản phí phát sinh để từ chối việc rút tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các phương thức kỹ thuật nhằm che giấu hành vi phạm pháp luật.