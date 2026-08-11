Tài xế ô tô Mercedes chặn, ép xe cùng chiều trên phố Trần Duy Hưng lĩnh án tù

ANTD.VN - Mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, tài xế xe ô tô Mercedes E300 đã chặn, ép ô tô do người khác điều khiển đi cùng chiều, rồi chửi bới và tác động vào người đối phương…

Chiều 11-8, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo Ngân là người điều khiển xe ô tô Mercedes và đấm tài xế taxi vào tối 16-4-2026, trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) từng gây xôn xao dư luận.

Trước khi trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân gửi lời xin lỗi đến tài xế taxi L.V.N. (37 tuổi, trú tại Hà Nội) và gia đình tài xế này. "Đây là điều đáng tiếc xảy ra trong lúc va chạm giao thông, do không giữ được bình tĩnh nên đã xảy ra sự việc nằm ngoài ý muốn của bị cáo" – bị cáo Ngân nói.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân bị truy tố ra trước Tòa án.

Trình bày về quá trình xảy ra sự việc, tài xế Nguyễn Ngọc Ngân cho biết, vào tối 16-4, trong lúc đi ăn đến khoảng 20h thì bị cáo nhận tin của con gọi điện thông báo vợ bị ngất nên vội chạy về. Khi về đến đường Trần Duy Hưng, bị cáo nhiều lần nháy đèn, ra tín hiệu xin vượt xe taxi của anh L.V.N. nhưng không được.

Lưu thông đến cầu vượt Trần Duy Hưng, thấy có khoảng trống nên bị cáo điều khiển xe vượt chiếc taxi ở bên phải. "Lúc vượt lên thì bị cáo phát hiện xe phía trước và có xảy ra va chạm. Trong lúc bị cáo không giữ được bình tĩnh nên khi xuống xe đã có những hành vi không được đúng đắn, gây ra lỗi lầm" - bị cáo trình bày.

Được hỏi về tội danh và nội dung truy tố của Viện kiểm sát, Ngân cho rằng hành vi của mình bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” là quá nặng. Tài xế xe Mercedes sau đó cho biết, bản thân không cố tình gây ra sự việc, không cố tình lao vào đấm tài xế taxi L.V.N.

Bị cáo cho rằng sự việc xảy ra là do trong lúc nóng giận nhất thời, không giữ được bình tĩnh chứ không hề lôi kéo người khác tham gia gây rối trật tự công cộng. Người đàn ông điều khiển xe Mercedes trình bày, quá trình mâu thuẫn, hành hung anh N. chỉ diễn ra trong ít phút và không suy nghĩ đến hậu quả của sự việc.

Song 17-4, khi lên làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức được những sai phạm của mình. Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét, tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể trở về chăm sóc mẹ già và vợ đang đau ốm.

"Bản thân bị cáo từ trước đến nay chưa làm gì tổn hại đến xã hội. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét, lượng thứ cho sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bị cáo ", bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân trình bày và khẳng định lúc xảy ra sự việc do bộc phát của bản thân, hoàn toàn không cố tình.

"Bị cáo về nhà suy nghĩ có thể do gia đình đang có tang, do vận đen và có điều gì đó không bình thường như bị ma làm nên lúc xảy ra sự việc mọi thứ diễn biến rất nhanh", tài xế Nguyễn Ngọc Ngân trình bày và bày tỏ ăn năn hối hận về hành vi của mình.

Sau phần trình bày của bị cáo, HĐXX giải thích chỉ vì một phút bộc phát bị cáo đã phải trả giá đắt, phải đứng trước phiên tòa. HĐXX nhấn mạnh, hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định của pháp luật. HĐXX cũng cho biết, tài xế L.V.N. không có thương tật gì. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho tài xế này 30 triệu đồng.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe con người và tình hình trị an. Bị cáo là người trưởng thành, có nhận thức xã hội nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân đã vi phạm pháp luật.

Trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt và ngay sau khi xảy ra sự việc đã khắc phục bồi thường cho tài xế N. 30 triệu đồng,... Từ những phân tích, nhận định đưa ra, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Diễn biến vụ án trước đó cho thấy, khoảng 20h45 ngày 16-4-2026, do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển ô tô Mercedes E300 BKS 30H-643xxx đã chặn, ép ô tô BKS 29H-900xxx do anh L.V.N. điều khiển tại khu vực đầu ngõ 99 phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Sau đó, Ngân chửi bới và dùng tay tát và đấm anh N. nhiều lần. Sự việc xảy ra tại nơi công cộng, có nhiều người chứng kiến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Ngọc Ngân đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 Hà Nội cho rằng việc truy tố bị cáo về tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.