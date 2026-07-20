Đột xuất kiểm tra, phát hiện nhiều vòng tay, dây chuyền có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra 1 vụ kinh doanh hàng hóa là trang sức bằng kim loại màu vàng và kim loại màu trắng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh trang sức

Địa điểm kinh doanh được kiểm tra thuộc 1 công ty kinh doanh trang sức trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại đây có trưng bày để bán hàng hóa là trang sức bằng kim loại màu vàng và kim loại màu trắng (có đính đá và không đính đá), không rõ khối lượng, không rõ hàm lượng, mang các nhãn hiệu: CARTIER, VCA, BVLGARI, HERMES và LOUIS VUITTON (LV).

Số hàng hóa này cũng không có nhãn hàng hóa theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không có tài liệu kèm theo, không có căn cứ xác định được nguồn gốc, nơi sản xuất.

Hàng hóa chưa qua sử dụng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, nhãn hiệu được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời ra được.

Đội QLTT số 14 đã tạm giữ 70 đơn vị sản phẩm gồm: vòng tay, dây chuyền, lắc tay, vòng cổ, bông tai, nhẫn... Tổng trị giá theo giá niêm yết là 1.358.700.000 đồng

Do hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam nên đã bị tạm giữ. Đội QLTT số 14 cũng phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ thẩm tra, xác minh dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của hàng hóa nêu trên, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.