Cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu liên tiếp bị cắt trộm cáp điện chiếu sáng

ANTD.VN - Chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu phản ánh, tuyến cao tốc liên tục bị trộm cắp cáp điện chiếu sáng cùng vật tư thiết bị, gây ảnh hưởng đến an toàn cũng như tiến độ khai thác.

Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản báo cáo UBND TP Đồng Nai cùng Công an TP Đồng Nai, Công an phường Long Thành và Công an xã Long Phước về việc mất cắp (lần 3) vật tư, thiết bị điện chiếu sáng đang vận hành khai thác tại dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án thành phần 2 (đoạn Km 16+000 - Km 34+200) đã được Ban QLDA 85 tổ chức nghiệm thu, đưa vào khai thác tạm, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Các hạng mục chiếu sáng thuộc dự án này đã được nhà thầu thi công hoàn thành, Ban QLDA 85 nghiệm thu, thanh toán, trong đó có một phần tài sản hệ thống điện chiếu sáng (toàn bộ tuyến chính cao tốc và 4 nhánh tại nút giao Long Thành) đã được chủ đầu tư bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận từ ngày 29/4/2026 để quản lý, khai thác vận hành và bảo trì theo quy định.

5 nhánh còn lại tại nút giao Long Thành được nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng vào ngày 6/6/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND TP Đồng Nai.

Tuyến cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu liên tục bị cắt trộm cáp điện chiếu sáng

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án và sau khi đưa các công trình vào khai thác sử dụng đã xảy ra tình trạng hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến bị cắt dây cáp điện, trộm cắp thiết bị vật tư, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà thầu, tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng, an toàn trong quá trình vận hành khai thác công trình.

Trước thực trạng trên, Ban QLDA 85 đã có văn bản báo cáo, kiến nghị gửi UBND TP Đồng Nai chỉ đạo Công an thành phố, các cấp chính quyền địa phương, Công an phường, xã hỗ trợ vào cuộc điều tra, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, thu hồi lại tài sản cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và nhằm răn đe, tránh xảy ra sự việc tương tự.

Vừa qua, Công an các địa phương đã truy bắt được một số đối tượng liên quan đến các vụ việc cắt cáp điện, trộm cắp vật tư điện trên địa bàn.

Tuy nhiên, ngày 1/8/2026, Ban QLDA 85 tiếp tục nhận được thông tin từ đơn vị vận hành khai thác, bảo trì, hệ thống điện chiếu sáng trên Nhánh N3 (nhánh Vũng Tàu - sân Bay) tại nút giao sân Bay (địa bàn phường Long Thành và xã Long Phước) đã bị cắt trộm, ngắt mạch làm cháy tủ điện, dẫn đến hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động.

Theo báo cáo của nhà thầu thi công, giá trị thiệt hại về vật chất lần này khoảng 277 triệu đồng. Ngoài thiệt hại, mất mát về tài sản khó có khả năng thu hồi, vụ việc lần này đang làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tổ chức nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa toàn bộ Dự án vào khai thác chính thức trước Quốc khánh 2/9 sắp tới theo yêu cầu.

Với tính chất nghiêm trọng và lặp đi lặp lại nhiều lần của vụ việc vi phạm, xâm hại tài sản của nhà thầu và của Nhà nước, Ban QLDA 85 kiến nghị UBND TP Đồng Nai quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo và đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, thu hồi tối đa tài sản của dự án bị mất.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, hỗ trợ nhà thầu thi công và đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành, bảo trì trong bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dự án.