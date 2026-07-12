Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí gây náo loạn đường phố

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Văn Giang xảy ra vào ngày 5-7-2026.

Rạng sáng 5-7-2026, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn các xã Văn Giang, Phụng Công, Nghĩa Trụ và Mễ Sở, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại khu vực vòng xuyến Văn Giang trên tuyến ĐT379 có khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập, hò hét, nhiều phương tiện dừng đỗ trên đường, có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự và gây rối trật tự công cộng.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp cận kiểm tra, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, để lại tại hiện trường một xe mô tô đã dùng khẩu trang che biển kiểm soát và tháo gương chiếu hậu.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Công an xã Văn Giang lập biên bản, niêm phong, tạm giữ phương tiện; đồng thời khẩn trương rà soát, trích xuất hệ thống camera, xác minh chủ phương tiện và các đối tượng liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi gây rối

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện cùng các đối tượng liên quan đã được chuyển giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng đã hẹn nhau từ trước để tụ tập, điều khiển nhiều xe mô tô không gắn biển kiểm soát hoặc che biển số, chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo các tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác nhằm thị uy, sẵn sàng chống trả nếu xảy ra mâu thuẫn với các nhóm thanh thiếu niên khác.

Khi di chuyển đến khu vực vòng xuyến Văn Giang, các đối tượng liên tục điều khiển xe với tốc độ cao, bóp còi, khua múa hung khí, quẹt hung khí xuống mặt đường, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Tại đây, một nhóm thanh thiếu niên khác đã sử dụng gạch, vỏ chai thủy tinh ném vào đoàn xe, khiến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực trở nên phức tạp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệu tập, làm việc với hơn 20 đối tượng liên quan; thu giữ nhiều phương tiện cùng tang vật gồm xe mô tô, xe ô tô, các tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay, mặt nạ và nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng có nhiều trường hợp là học sinh, chưa đủ 16 tuổi. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.