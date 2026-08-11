Cô gái trẻ bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

ANTD.VN - Công an xã Phú Cát, thành phố Hà Nội đã phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phú Cát phát hiện chị B.T.H. (SN 2001) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị N.T.P.Y. (SN 2006, trú trên địa bàn xã Phú Cát).

Công an xã Phú Cát làm việc với chị B.T.H

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Phú Cát đã tiến hành xác minh, làm rõ nội dung bài viết và mời chị B.T.H. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, chị B.T.H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời nhận thức việc đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Công an xã Phú Cát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị B.T.H. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, Công an xã Phú Cát áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật đã đăng tải theo quy định.