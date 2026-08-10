Thẩm phán xét xử các vụ án 'nguy hiểm cao' được bảo mật danh tính của mình và người thân?

ANTD.VN - Đối với vụ án, vụ việc có mức độ nguy hiểm cao, Thẩm phán có thể đề nghị giữ bí mật danh tính của mình và thân nhân, đồng thời hạn chế việc tiếp cận các thông tin liên quan.

Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán gồm 4 chương, 26 điều, điều chỉnh nguyên tắc, nội dung, biện pháp, trình tự và thủ tục bảo vệ Thẩm phán khi thi hành công vụ hoặc trong trường hợp cần thiết. Dự thảo đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ Thẩm phán và thân nhân của họ.

Theo Dự thảo, thân nhân thuộc phạm vi bảo vệ gồm vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng; cha mẹ nuôi; con đẻ và con nuôi theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, một nội dung nổi bật của dự thảo là coi việc bảo vệ vị trí công tác và quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán là bộ phận quan trọng của chế độ bảo vệ.

Dự thảo nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử, gây ảnh hưởng đến nguyên tắc Thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Ngoài ra, các hành vi cản trở thi hành công vụ; chỉ đạo, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ hoặc mua chuộc Thẩm phán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trả thù, trù dập hoặc tác động đến vị trí công tác đều thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Thẩm phán được quyền từ chối yêu cầu bố trí thực hiện công việc ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc có khả năng ảnh hưởng đến sự độc lập, vô tư, khách quan trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc. Việc điều động, luân chuyển, biệt phái, tạm đình chỉ, miễn nhiệm, cách chức, hạ bậc lương hoặc áp dụng các quyết định bất lợi khác đối với Thẩm phán phải đúng căn cứ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Trường hợp Thẩm phán bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật oan, sai, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét lại quyết định, kể cả khi người đó đã nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đã chết; đồng thời tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự, uy tín và giải quyết việc bồi thường theo pháp luật.

Bên cạnh đó, Thẩm phán không phải giải trình, không được thông tin về quan điểm xét xử đối với vụ án, vụ việc đang được thụ lý, giải quyết. Thẩm phán cũng không bị điều tra về hoạt động xét xử đối với vụ việc đang trong quá trình tố tụng, trừ trường hợp có căn cứ xác định hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Các hành vi khiếu nại, tố cáo, phản ánh hoặc lan truyền nội dung bịa đặt nhằm kích động, bôi nhọ, vu cáo, vu khống Thẩm phán đều bị nghiêm cấm. Thẩm phán có quyền yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu bị thu thập, sử dụng, cung cấp hay công khai trái pháp luật; đồng thời yêu cầu bồi thường nếu có thiệt hại.

Biện pháp bảo vệ có thể bao gồm buộc chấm dứt hành vi xúc phạm, buộc cải chính và xin lỗi công khai; phong tỏa, khóa, ẩn hoặc gỡ bỏ thông tin xâm phạm trên không gian mạng; hạn chế việc truy cập, tiếp cận dữ liệu cá nhân.

Đối với vụ án, vụ việc có mức độ nguy hiểm cao, Thẩm phán có thể đề nghị giữ bí mật danh tính của mình và thân nhân, đồng thời hạn chế việc tiếp cận các thông tin liên quan. Nhóm vụ việc này gồm những vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự, tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người hoặc liên quan đến khủng bố, tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.