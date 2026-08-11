Truy xét 2 đối tượng cướp giật tài sản

Khoảng 9h ngày 8-8-2026, Công an phường Khương Đình, Hà Nội tiếp nhận trình báo của chị N.T.M. (SN 2003) về việc bị 2 nam giới điều khiển xe máy cướp giật chiếc điện thoại iPhone 16 ProMax tại khu vực trước số 300 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Khương Đình phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức xác minh, truy xét và làm rõ 2 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Minh Trường (SN 1989, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Hà Anh Vân (SN 2000, không có nơi cư trú ổn định).

Hai đối tượng bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trường và Vân thừa nhận hành vi cướp giật chiếc điện thoại của chị N.T.M. Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng khai báo, trước đó, khoảng 20h40 ngày 2-8-2026, Trường điều khiển xe máy chở Vân đến khu vực đầu ngõ 98 phố Chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thực hiện hành vi trộm cắp một xe máy Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát 21LA-06365.

Sau khi trộm cắp được chiếc xe máy, 2 đối tượng sử dụng chính phương tiện này để thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại khu vực trước số 300 Bùi Xương Trạch ngày 8-8-2026.

Công an phường Khương Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.