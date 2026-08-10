Hai nữ sinh viên ĐH Y Hà Nội dọa "lấy ven trật 3 lần" bị kỷ luật, miễn nhiệm toàn bộ chức danh công tác

ANTD.VN - ĐH Y Hà Nội vừa kỷ luật 2 sinh viên đã phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội, miễn nhiệm mọi chức danh và tăng cường các giải pháp siết chặt văn hóa ứng xử y khoa.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội dọa lấy ven trật 3 lần bị xử lý kỷ luật.

Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Y Hà Nội vừa thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với sinh viên ngành Hộ sinh và Khiển trách đối với sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt sau khi xuất hiện clip trên kênh TikTok cá nhân mang tên "Nhà có 2 áo blouse", có nội dung gây xôn xao dư luận: "Bệnh nhân mắng mình... Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".

Đáng nói, cả hai sinh viên này đều là Lớp phó học tập, riêng sinh viên ngành Hộ sinh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh. Trước khi xảy ra vụ việc, hai sinh viên có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của lớp, Đoàn, Hội và từng sản xuất các nội dung TikTok mang tính lan tỏa tích cực về ngành, nghề và nhà trường.

Trên cơ sở xem xét đơn tường trình, biên bản họp của giảng viên, chủ nhiệm khối, đồng thời đánh giá quá trình phấn đấu của sinh viên, Trường Đại học Y Hà Nội đã thống nhất mức kỷ luật trên, đồng thời quyết định miễn nhiệm toàn bộ chức danh công tác của hai sinh viên.

Tài khoản TikTok đăng tải nội dung vi phạm bị buộc khóa vĩnh viễn do có hành vi lan truyền thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh sinh viên, vị thế, uy tín của nhà trường và ngành y.

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên nhận thức sai phạm và sửa sai, nhà trường giao cán bộ phụ trách trực tiếp theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên trong thời gian tới.

Song song với việc xử lý cá nhân vi phạm, Ban Giám hiệu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng nội dung cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa.

Chương trình tập trung siết chặt tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người bệnh. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm phối hợp tập trung chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi đi thực hành lâm sàng.

Ngày 27/7, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse, gắn kèm trạng thái "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần". Clip khiến dư luận xã hội lo lắng trước vấn đề y đức của giới trẻ.