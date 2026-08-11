Thay đổi thời gian xét xử nữ giám đốc công ty biểu diễn thuật lừa dối khán giả

ANTD.VN - Biết rõ buổi biểu diễn nghệ thuật không thể diễn ra nhưng Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, tiến hành khâu chuẩn bị như bình thường. Sau đó nữ giám đốc doanh nghiệp bất ngờ công bố hủy buổi biểu diễn...

Ngày 11-8, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, ở phường Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”. Bị cáo đã gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả khi mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt) do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này là đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” với nội dung biểu diễn các ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà bị đưa ra xét xử vì lừa dối khán giả.

Ngày 22-12-2025, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Công ty Ngọc Việt tổ chức chương trình ca nhạc nêu trên, thời gian dự kiến biểu diễn là 20h ngày 28-12-2025, tại Cung điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khi chấp thuận, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải đảm bảo các yêu cầu về quyền tác giả, quyền liên quan khi tổ chức chương trình.

Bản thân Nguyễn Thị Thu Hà cũng có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật âm nhạc nên biết rõ quy định của pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật là phải xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền với đại diện của các nhạc sỹ có sáng tác được sử dụng trong chương trình.

Tuy nhiên, Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện ký hợp đồng và không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sỹ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Ngoài ra, sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé, Hà đã sử dung một phần số tiền trên để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó, dẫn đến không có khả năng thanh toán theo đúng hợp đồng đối với Giám đốc âm nhạc của chương trình là ông Vũ Quang Trung và ban nhạc. Do đó ông Trung cùng các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia buổi biểu diễn.

Theo Viện kiểm sát, do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả. Thậm chí bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14h ngày 28-12-2025.

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20h30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; gây tổn hại đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với các khản giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và ca sỹ trong chương trình, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đưa bị cáo ra xét xử nhưng nhưng do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã phải quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại. Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 27-8 tới.