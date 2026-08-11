Đề xuất phạt tới 75 triệu đồng cho hành vi làm lộ đề thi

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang đề xuất mức phạt cao nhất 50 - 75 triệu đồng với các hành vi làm lộ đề thi; mua, bán đề thi (chưa đến mức xử lý hình sự).

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng mức tăng mức phạt tiền với các hành vi gian lận trong tổ chức thi.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với đề xuất tăng mức phạt tiền nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi gian lận nghiêm trọng trong tổ chức thi.

Theo đó, mức phạt cao nhất 50 - 75 triệu đồng sẽ áp dụng với các hành vi làm lộ đề thi; mua, bán đề thi (chưa đến mức xử lý hình sự).

Người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có các hành vi vi phạm nêu trên thì bị xử phạt tương tự, trừ trường hợp hành vi được thực hiện trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và thuộc trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Mức phạt 30 - 50 triệu đồng áp dụng với các hành vi đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc phòng thi trong thời gian thi; đưa bài giải từ ngoài vào cho thí sinh trong thời gian thi; làm lộ số phách bài thi; sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh; đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh; gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của thí sinh…

Mức phạt cao hơn, 20 - 30 triệu đồng, sẽ áp dụng với các hành vi trực tiếp giải bài thi hoặc hướng dẫn cho thí sinh trong thời gian thi; lấy bài thi của thí sinh này giao cho thí sinh khác; gian lận khi chấm thi nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; cho điểm không đúng quy định…

Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng với cá nhân không phải là thí sinh có các hành vi thi hộ thí sinh; tổ chức lấy đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc phòng thi trong thời gian thi nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đưa bài giải từ ngoài vào cho thí sinh trong thời gian thi.

Mức phạt thấp nhất, 10 - 15 triệu đồng, được đề xuất áp dụng với cá nhân không phải là thí sinh có các hành vi gây rối, làm mất trật tự tại khu vực thi; đe dọa dùng vũ lực nhằm ngăn cản người dự thi, người tham gia tổ chức thi…; đưa thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi.

Hiện tại, Bộ GD-ĐT đang tập trung chỉ đạo việc tổ chức thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT cho 328 thí sinh thi tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/8 với quy trình theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT.