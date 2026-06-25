An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Bắt 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại chợ hoa Quảng An

0 bình luận
A.N

ANTD.VN - Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại khu vực chợ hoa Quảng An, Hà Nội.

q3.jpg
Đối tượng Thế

Theo tài liệu, khoảng 21h20 ngày 26/5/2026, tại khu vực chợ hoa Quảng An, phường Hồng Hà, đã xảy ra vụ mâu thuẫn, các đối tượng sử dụng hung khí đuổi đánh, cãi chửi nhau, gây mất trật tự công cộng.

q2.jpg
Đối tượng Long

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương đến hiện trường ổn định tình hình, đồng thời điều tra xác minh để xử lý các đối tượng liên quan.

q1.jpg
Đối tượng Tùng

Qua đó, đã xác định và triệu tập 4 đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Tùng (SN 1992); Nguyễn Hắc Long (SN 1978); Trương Mạnh Thế (SN 2003); Hà Văn Hùng (SN 1999) cùng trú tại phường Hồng Hà. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật thu giữ gồm 1 dao chặt, 1 kéo cắt hoa và 1 tuýp sắt dài khoảng 90cm.

q.jpg
Đối tượng Hùng

Căn cứ quy định, cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Tùng, Long, Thế, Hùng để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

#gây rối #Hồng Hà

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng