Bắt 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại chợ hoa Quảng An

ANTD.VN - Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại khu vực chợ hoa Quảng An, Hà Nội.

Đối tượng Thế

Theo tài liệu, khoảng 21h20 ngày 26/5/2026, tại khu vực chợ hoa Quảng An, phường Hồng Hà, đã xảy ra vụ mâu thuẫn, các đối tượng sử dụng hung khí đuổi đánh, cãi chửi nhau, gây mất trật tự công cộng.

Đối tượng Long

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương đến hiện trường ổn định tình hình, đồng thời điều tra xác minh để xử lý các đối tượng liên quan.

Đối tượng Tùng

Qua đó, đã xác định và triệu tập 4 đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Tùng (SN 1992); Nguyễn Hắc Long (SN 1978); Trương Mạnh Thế (SN 2003); Hà Văn Hùng (SN 1999) cùng trú tại phường Hồng Hà. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật thu giữ gồm 1 dao chặt, 1 kéo cắt hoa và 1 tuýp sắt dài khoảng 90cm.

Đối tượng Hùng

Căn cứ quy định, cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Tùng, Long, Thế, Hùng để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.