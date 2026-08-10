Tranh cãi về di ảnh người quá cố, hàng xóm dùng dao chém nhau

ANTD.VN - Tại đám hiếu ở địa phương, Năm và người hàng xóm cũng có mặt. Tranh cãi về di ảnh người quá cố, hai bên sau đó vác dao đánh chém nhau.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Năm (SN 1968, trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội) về các tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Liên quan, bị can Nguyễn Khả Kế (SN 1976, cũng ở xã Xuân Mai, TP Hà Nội) bị truy tố tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, hai bị can trong vụ án là hàng xóm, ở đối diện nhau trong cùng thôn Chiến Thắng, xã Xuân Mai. Khoảng 17h ngày 22-10-2025, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (chị dâu bị can Năm) tổ chức cúng 49 ngày cho mẹ đẻ chị Thủy. Năm có mặt tại đây để giúp làm cỗ.

Ảnh minh hoạ

Sau đó, Nguyễn Khả Kế cùng anh Nguyễn Trọng Biên (SN 1971, người cùng xóm) cũng đến. Hai người, Năm và Kế đã tranh luận với nhau về việc đặt ảnh thờ mẹ chị Thủy rồi xảy ra xô xát, cãi chửi nhau.

Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn nên Năm, Kế và anh Biên đi về. Lúc về đến cổng nhà Năm, do còn bực tức nên Kế chửi Năm. Năm cũng chửi lại rồi đấm 2 phát vào mặt Kế.

Kế chạy vào trong nhà lấy con dao chặt củi dài 41cm chém về phía Năm. Năm đưa tay ra đỡ và hai bên giằng co nhau khiến Năm bị rách da giữa 2 ngón tay.

Sau đó, Năm đẩy được Kế ngã xuống đường và chạy vào nhà lấy một con dao quắm dài 126cm, chém trúng vào vùng đỉnh đầu làm người hàng xóm ngã ra đường. Lúc này, mọi người xung quanh vào can ngăn nên sự việc chấm dứt. Kế được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngay trong ngày, vợ bị can Kế có đơn trình báo cơ quan công an và đề nghị giải quyết theo pháp luật. Hôm sau, Năm cũng có đơn đề nghị xử lý hành vi Kế gây thương tích cho mình.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, dấu vết và trưng cầu giám định thương tích. Kết luận giám định cho thấy, Kế bị tổn thương cơ thể 9%, Năm bị tổn thương cơ thể 2%.

Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Ngọc Năm có đơn rút đơn yêu cầu xử lý đối với hành vi gây thương tích của Kế. Quá trình điều tra, Nguyễn Khả Kế không có yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người hàng xóm chém mình.