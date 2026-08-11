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Pháp luật

Bắt đối tượng giả danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt 340 triệu đồng

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A.N

ANTD.VN - Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Hải Đảo (SN 1985), trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Đối tượng Đảo tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Hải Đảo đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tạo lòng tin, tự giới thiệu bản thân là cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Đoàn Hải Đảo đã nhận của một công dân tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình số tiền 340 triệu đồng để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đảo không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật đối với Đoàn Hải Đảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng và các tình tiết có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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#Ngày 11-8 #trú tại xã Nghĩa Lâm

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