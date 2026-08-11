Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào học sinh, sinh viên

ANTD.VN - Công an cảnh báo tình trạng tội phạm mạo danh cơ quan công an để lừa đảo, nhằm vào học sinh, sinh viên qua hình thức "bắt cóc online". Các đối tượng giả danh Công an đe dọa nạn nhân dính líu đến tội phạm, ép tự cô lập, quay video giả bị bắt rồi tống tiền gia đình. Cơ quan công an khẳng định không làm việc hay triệu tập qua điện thoại. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền và báo ngay cho công an khi phát hiện nghi vấn.