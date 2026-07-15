Hoãn xử vụ tài xế ô tô Mercedes chặn đầu đánh lái xe Vinfast giữa phố

ANTD.VN - Cho rằng xe ô tô phía trước không cho vượt, Ngân vượt bên phải và đánh lái sang trái gây va chạm, rồi tấn công đối phương…

Chiều 15-7, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú ở phường Láng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải trì hoãn do bị cáo không bảo đảm sức khỏe.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 16-4-2026, Nguyễn Ngọc Ngân ngồi ăn uống với bạn bè tại quán ăn ở phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Hà Nội. Đến khoảng 20h40’ cùng ngày, Ngân điều khiển xe ô tô Mercedes E300 màu đen, biển kiểm soát 30H - 643… đi về.

Nguyễn Ngọc Ngân phải làm việc với cơ quan Công an ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Khi xe của Ngân di chuyển trên phố Trần Duy Hưng thì anh Lê Văn Nam (SN1989, ở Hà Nội) điều khiển xe ô tô Vinfast chạy trước xe của Ngân. Bị cáo cho rằng xe của anh Nam không cho xe của mình vượt trước.

Khi đi lên cầu vượt ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Ngân đã điều khiển xe ô tô chạy từ phía sau vượt bên phải xe anh Nam. Sau đó, Ngân điều khiển xe đánh lái sang trái khiến đuôi xe phía bên trái của Ngân va chạm vào đầu xe phía bên phải của xe anh Nam.

Cho rằng anh Nam đâm vào xe của mình nên Ngân đã điều khiển xe ô tô đi xuống chân cầu vượt chậm lại và xi nhan phải ép xe anh Nam vào lề đường, đoạn đầu ngõ 99 phố Nguyễn Chí Thanh để giải quyết.

Khi hai xe dừng lại, anh Nam và Ngân xuống xe. Bị cáo tiến đến chửi bới và cho rằng đối phương đi láo không cho Ngân vượt trước. Ngân sau đó dùng tay đẩy anh Nam ra phía đầu xe rồi chửi bới. Ngoài ra, Ngân còn dùng tay tát, đấm vào mặt lái xe ô tô Vinfast.

Sau đó, Ngân tiếp tục lôi anh Nam ra phía đầu xe ô tô của anh ta và dùng tay đấm một phát vào đầu anh Nam. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại và Ngân tiếp tục tát, đấm vào mặt anh Nam thêm nhiều phát nữa.

Khi xảy ra sự việc, rất nhiều người dân đi đường đã tập trung đứng xem và quay video. Đến khoảng 00h30’ ngày 17-4-2026, anh Lê Văn Nam đến Công an phường Láng trình báo sự việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Ngân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Ngày 14-5-2026, Ủy ban nhân dân phường Láng có công văn số 885/UBND-VP gửi Công an phường Láng (Hà Nội) nêu ý kiến về hành vi của Nguyễn Ngọc Ngân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, gây mất an ninh trật tự và gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Theo cáo trạng, hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân diễn ra tại nơi công cộng, nhiều người dân chứng kiến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, đủ cơ sở để xác định hành vi của bị cáo phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”.