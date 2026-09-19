Tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo đội nón lá, hóa người bán hàng rong tại Running Man Vietnam 2026

ANTD.VN - Sau một tuần nhìn lại hành trình Running Man Việt Nam 2026, chặng 1, khán giả màn ảnh nhỏ tiếp tục háo hức đến với tập 8 với chủ đề “Tôi là ngôi sao”. Ngay từ khi công bố trailer và hé lộ danh tính dàn khách mời, tập 8 đã tạo nên độ thảo luận cao khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài sự xuất hiện của Hari Won, bà xã Trấn Thành, tạo nên sự tham gia của cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt, tập 8 còn có sự quay trở lại dự kiến là lợi hại của Lê Xuân Tiền. Đặc biệt, đây cũng là chặng đua đầu tiên Running Man Vietnam 2026 chào đón khách mời đến từ Hàn Quốc, diễn viên Jung Il Woo. Anh là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt, trong đó nổi bật là vai diễn Lee Yoon Ho trong "Unstoppable High Kick" — phần 1 của series "High Kick", "Gia đình là số 1". Đây cũng là vai diễn đưa Jung Il Woo đến gần công chúng và là một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của anh tại Việt Nam.

Diễn viên Jung Il Woo lần đầu tiên tham gia Running Man Vietnam

Năm 2025, khi tham gia bộ phim "Mang mẹ đi bỏ", một lần nữa Jung Il Woo tiếp tục chinh phục khán giả Việt bởi phong thái chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện, cởi mở. Sự xuất hiện bất ngờ của Jung Il Woo khiến dàn nghệ sĩ không khỏi phấn khích. Ngay từ những phút đầu, nam diễn viên nhanh chóng hòa nhập với không khí của chương trình và thể hiện tinh thần sẵn sàng tham gia các thử thách.

Chia sẻ về lần đầu góp mặt trong phiên bản Việt Nam, Jung Il Woo cho biết anh từng tham gia Running Man phiên bản Hàn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm Running Man Vietnam. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự tò mò về cách các thành viên Việt Nam thực hiện các trò chơi và liệu phiên bản Việt có những thử thách đặc trưng như “túi mù” hay không. Jung Il Woo khẳng định sẽ chơi hết mình cùng dàn cast trong ngày ghi hình.

Tập 8 của Running Man Vietnam 2026 được đánh giá là một trong những tập hài hước nhất từ đầu mùa tới giờ khi kịch bản là một cuộc thi khả năng diễn xuất ở một học viện nghệ thuật. Mở màn là phần chào đầu đặc biệt khi dàn nghệ sĩ cùng tái hiện hàng loạt nhân vật, hình tượng và phân cảnh quen thuộc từ những bộ phim điện ảnh Việt Nam mà các thành viên từng tham gia. Từ "Cua lại vợ bầu", "Truy tìm Long Diên Hương", "Pháp sư mù", "Bác sĩ tha hương", đến "Bộ tứ báo thủ", "Gái già lắm chiêu".., hàng loạt dấu ấn điện ảnh được đưa vào cùng một “vũ trụ” và biến hóa theo phong cách “lộn xộn” rất đặc trưng của Running Man Vietnam.

Chỉ trong khoảng 10 phút đầu tập, những màn hóa thân liên tục và sự tương tác giữa các thành viên đã tạo nên một phần chào đầu giàu tính giải trí. Đặc biệt, đây đều là những vai diễn hoặc tác phẩm gắn với hành trình hoạt động điện ảnh của chính các thành viên, tạo nên một “vũ trụ điện ảnh” độc đáo chỉ có tại Running Man Vietnam.

Bài thi số 1: Vai diễn khó đoán

Ở thử thách “Vai diễn khó đoán”, các thành viên được chia thành từng cặp và phải xử lý những tình huống diễn xuất, đồng thời tìm cách né hành động bị cấm. Hari Won lựa chọn Jung Il Woo theo “trái tim” thay vì ông xã của mình. Các cặp còn lại gồm Tư Ngọc - Tám Quân, Hai Thành - Năm Phát, Sáu Tút - Tám Trung, Út Tuấn - Lê Xuân Tiền.

Ngay từ khi xuất hiện, Hari Won nhanh chóng trở thành một trong những “khắc tinh” đáng gờm nhất của Hai Thành tại Running Man Vietnam mùa này. Không chỉ sẵn sàng ra tay quyết liệt trong các thử thách, Hari Won xứng danh “nóc nhà” với khả năng áp chế tuyệt đối, tạo nên cặp tương tác vừa đối đầu vừa hài hước.

Ninh Dương Lan Ngọc hoá thân trong phân đoạn ở bộ phim đã tham gia

Còn với Jung Il Woo, không mất nhiều thời gian để làm quen, anh nhanh chóng nhập cuộc và tham gia hết mình, tạo thiện cảm bởi sự thân thiện và hòa đồng. Các thành viên cũng không hề “nể mặt” tài tử xứ Hàn, liên tục trêu chọc và đối xử với anh như một thành viên quen thuộc trong gia đình Running Man. Những màn tạt nước liên tiếp khiến thử thách trở thành cuộc hỗn chiến đầy tiếng cười. Sau phần chơi đầu tiên, Jung Il woo cũng phải thừa nhận Running Man Việt Nam thực sự “nặng đô”.

Bài thi số 2: Giọt lệ thăng hoa

Đây là thử thách đáng chú ý nhất của tập 8 khi yêu cầu các người chơi hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, đồng thời xử lý những tình huống ngày càng éo le để có thể thực sự nhập vai và rơi nước mắt. Thử thách cũng mang đến cho khán giả hiểu hơn về công việc của một diễn viên.

Không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Quân A.P phải tìm đến “tiểu xảo” thuốc nhỏ mắt để hoàn thành thử thách. Ngược lại đạo diễn trăm tỷ Trấn Thành chỉ cần 40 giây để hoàn thành nhiệm vụ, thành tích cao nhất trong phần trò chơi này. Không chỉ vậy, Hai Thành còn khiến khán giả trầm trồ thán phục khi khơi gợi hàng loạt kịch bản tình huống hỗ trợ các thành viên có thể mau chóng nhập vai.

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở khả năng diễn xuất mà còn ở việc tập trung diễn xuất trong một không gian liên tục bị các thành viên khác tác động, gây phân tán. Tú Tút liên tục “thả miếng” phá đám đồng đội, tạo nên những tràng cười bất tận. Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục cho thấy khả năng xử lý tình huống linh hoạt khi không chỉ hoàn thành thử thách của mình mà còn phối hợp và phụ diễn mượt mà cho các thành viên khác. Khả năng phản xạ nhanh của “ngọc nữ” cũng tạo nên nhiều tình huống bất ngờ. Trong khi đó, Lê Xuân Tiền trở lại với tâm thế chủ động hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và quyết liệt hơn trong các thử thách.

Dàn nghệ sĩ Việt cũng cho thấy tinh thần chào đón khách mời Hàn Quốc rất nhiệt tình khi tự nguyện hỗ trợ hết mình cho phần thi của Jung Il Woo. Dù khác biệt ngôn ngữ, cả 2 bên vẫn tung hứng ăn ý, tạo nên những tình huống dở cười dở khóc. Hình ảnh bộ ba Jung Il Woo, Trấn Thành, Anh Tú Atus kết lại màn diễn bi hài mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả màn ảnh nhỏ.

Sự xuất hiện của Jung Il Woo tại Running Man Vietnam cũng nối dài mối duyên của nam diễn viên với khán giả Việt Nam. Từ dấu ấn sâu đậm với vai Lee Yoon Ho trong "Gia đình là số 1" đến vai diễn trong bộ phim Việt – Hàn "Mang mẹ đi bỏ", Jung Il Woo ngày càng tạo được sự gần gũi với công chúng Việt và được truyền thông, khán giả ưu ái gọi là “chàng rể quốc dân”. Việc Jung Il Woo tiếp tục nhận lời xuất hiện trong Running Man Vietnam mở ra thêm những kỳ vọng về các màn kết hợp mới của nam diễn viên với thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Đón xem tập 9 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21g00, thứ Sáu (25/09/2026) trên kênh HTV7 và 21g30 cùng ngày trên kênh YouTube FOREST STUDIO