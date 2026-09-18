Anh Tú Atus, Ma Ran Đô cùng các “chị đẹp” Mie, Vũ Ngọc Anh lần đầu kết hợp trong “Án mạng xém hoàn hảo”

“Án mạng xém hoàn hảo” kể câu chuyện của Trinh (DJ Mie) - một TikToker nổi tiếng bất ngờ tỉnh dậy giữa phim trường trong tình trạng mất trí nhớ, bên cạnh thi thể lạnh ngắt của Yến (Vũ Ngọc Anh) - một nữ diễn viên nổi tiếng. Không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, Trinh tìm đến Đại (Anh Tú Atus) - một thám tử tư được cô thuê để điều tra nghi vấn ngoại tình của bạn trai cô là Khang (Ma Ran Đô), để rồi cả Trinh và Đại cùng bị cuốn vào những tình huống oái oăm không hồi kết. Sau hình ảnh đầu tiên gây chú ý với dàn diễn viên trẻ và hàng loạt những tình tiết rắc rối quanh vụ án mạng giới giải trí, showcase là dịp để ê-kíp đưa khán giả đến gần hơn với một vụ drama nghiêm trọng của showbiz, ẩn chứa những bí ẩn khó lường.

Dàn diễn viên chính của "Án mạng xém hoàn hảo" chính thức ra mắt

Kết hợp giữa trinh thám và hài, “Án mạng xém hoàn hảo” được kỳ vọng mang đến một màu sắc khác biệt: một vụ án nghiêm trọng với những tình tiết kịch tính, nhưng bên cạnh cảm giác hồi hộp là những tình huống trớ trêu khiến hành trình phá án trở nên đầy tiếng cười.

Bên cạnh hai diễn viên chính là Anh Tú Atus trong vai thám tử Đại và DJ Mie trong vai Trinh, sự kiện còn có sự có mặt của các diễn viên khác như Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Long Đẹp Trai, Lương Gia Huy...cùng ê-kíp sản xuất là đạo diễn Đức Nguyễn, giám đốc sản xuất Lương Trung Tín và đồng giám đốc sản xuất Nguyễn Đức Quân Tùng.

Đạo diễn Đức Nguyễn chia sẻ về "đứa con tinh thần" của mình trước ngày ra mắt khán giả

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Đức Nguyễn cho biết: “Tôi cảm thấy rất may mắn vì có các anh chị em diễn viên và ê-kíp đồng hành từ quá trình chuẩn bị bấm máy cho đến lúc hậu kỳ. Làm phim điện ảnh là ước mơ của tôi, nếu không có sự giúp sức của mọi người có lẽ mình chưa thực hiện được, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều”.

Trước câu hỏi về sở trường đóng hài của mình, diễn viên Anh Tú Atus cho biết: “Xuất phát điểm của Tú là diễn viên hài, Tú đam mê sự ứng biến và nhanh trí trên sân khấu. Tú luôn suy nghĩ mình sẽ làm nghề đến già. Với một diễn viên thì cái gì cũng nên biết, hài hay tâm lý cũng đều phải học. Ở thời điểm hiện tại, Tú thấy hài vẫn phù hợp với mình. Nếu trong tương lai có phong cách diễn nào khác phù hợp hay yêu thích Tú cũng sẽ học thêm. Đối với vai thám tử Đại, Tú cảm thấy tuy nó cũng khá gần gũi với tâm lý của mình, nhưng cũng không hoàn toàn giống với mình trước đây, bởi mình học được từ nhân vật rất nhiều”.

Mie tiếp tục có một vai chính trên màn ảnh với "Án mạng xém hoàn hảo"

Lần thứ hai xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai nữ chính đầu tay, DJ Mie cũng cho hay: “Trước đó Mie chỉ nghĩ rằng Trinh là một cô gái khá “tăng động”, hoạt bát. Nhưng đạo diễn Đức Nguyễn đã cho Mie nhìn thấy một vài góc khác của Trinh, và từ đó Mie thấy Trinh có nhiều điểm giống với mình, nên Mie đã xin lên casting”.

Tiết lộ về lý do casting DJ Mie cho vai nữ chính Lan Trinh, đạo diễn Đức Nguyễn chia sẻ yếu tố then chốt cho sự lựa chọn này: “Ngày Mie lên cast vai Trinh, tôi thấy năng lượng của Mie rất gần với màu sắc của vai diễn mà tôi tìm kiếm. Phần hài hước trong phim tôi rất mong muốn là xuất phát từ cái duyên của nhân vật, từ sự tương tác của hai nhân vật Trinh và Đại. Mie rất năng động, hoạt bát, khi thử vai rất là “không biết ngại”, nhiệt tình với vai diễn nên rất phù hợp với vai Trinh. Nhưng nguyên nhân lớn hơn cả là Trinh có một chấp niệm xuất phát từ nỗi đau mà tôi và Mie đều rất đồng cảm. Khi xem phim hy vọng mọi người sẽ nhận ra nỗi lòng đó”.

Anh Tú Atus dành nhiều tâm huyết cho vai diễn lần này

Chia sẻ về việc lựa chọn thể loại trinh thám - hài, đạo diễn cũng cho biết: “Trước đây tôi cũng làm khá nhiều về dòng thriller và trinh thám. Tôi cũng là fan của các dòng trinh thám truyền thống như Sherlock Holmes. Tuy nhiên mảng đó cũng đã được khai thác rất nhiều từ tiểu thuyết đến điện ảnh. Nên khi thiết kế câu chuyện này tôi không đề cao tính “hack não” mà đề cao hành trình trải nghiệm, tìm manh mối, từ nghi phạm này dẫn đến tình tiết kia, khai thác yếu tố dẫn dắt nhiều hơn là đánh đố. Bởi với fan trinh thám, dù có chiêu trò gì nữa thì cũng giải ra thôi.

Bên cạnh đó tôi cũng muốn làm một bộ phim giải trí dành cho khán giả ra rạp mà không phải đau đầu quá nhiều. Tuy nhiên cũng phải cân nhắc để yếu tố hài không khiến mọi người xem nhẹ yếu tố trinh thám hoặc cảm thấy như đang “giỡn chơi”. Do đó chúng tôi cũng phải sửa kịch bản khá nhiều”.

Một “mỹ nam” khác trong phim là Ma Ran Đô, đã gây sốt với một số cảnh “mát mẻ” trong trailer được chiếu tại sự kiện. Trước sự thích thú của khán giả, Ma Ran Đô hóm hỉnh cho biết: “Đô không ngại đóng các cảnh nude nếu đó là yếu tố cần thiết cho câu chuyện. Mà như trong phim này, body mình khá xấu nhưng Đô không ngại khoe sự xấu này đâu”.

Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, “chị đẹp” Vũ Ngọc Anh chia sẻ: “Cũng đã vài năm Vũ Ngọc Anh mới quay lại phim điện ảnh nên mình rất trân trọng cơ hội ở bộ phim này. Mình và Mie phải tập rất nhiều mới có thể quay được cảnh đánh ghen với trong phim. Dù tập trước nhiều nhưng 90% cảnh quay ngoài set không giống bài tập. Vũ Ngọc Anh cũng rất mừng vì hoàn thành cảnh quay mà hai chị em không bị thương gì nhiều”.

Với sự kết hợp giữa thể loại trinh thám và hài, cùng một dàn nhân vật nhiều màu sắc, sự kiện là dịp để “Án mạng xém hoàn hảo” chính thức hé lộ diện mạo hoàn chỉnh hơn trước khi ra rạp cùng khán giả vào ngày 9.10.2026.