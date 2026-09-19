Nguyễn Hùng choáng váng vì cái tát trời giáng của Tiểu Vy trong phim "Bò sữa bay"

ANTD.VN - Không còn chỉ là khung cảnh thơ mộng của cao nguyên Mộc Châu, tập phim hậu trường mới nhất của phim điện ảnh "Bò sữa bay" gây ‘chấn động’ với hình ảnh hoa hậu Tiểu Vy tát ca sĩ Nguyễn Hùng đầy căng thẳng. Phía sau cảnh phim này có bí mật gì thú vị?

Trong cảnh quay được giới thiệu, Tiểu Vy đảm nhận vai diễn có tên Mai, còn Nguyễn Hùng thể hiện vai nam chính tên Trâu. Cả hai mặc bộ đồng phục màu xanh của công nhân công trường bò sữa. Mai xuất hiện với vẻ tức giận. Mặc cho mọi người xung quanh can ngăn, cô vung tay tát Trâu một cú trời giáng với tiếng “bốp” nghe chát chúa, đính kèm là lời trách móc: “Tại sao anh đối xử như thế với em? Em đã làm gì sai với anh?”. Giữa Mai và Trâu rốt cuộc tồn tại mối quan hệ gì, và điều gì đã đẩy cả hai đến màn đối đầu căng thẳng này? Câu trả lời vẫn là một ẩn số, chờ khán giả tự mình khám phá khi bộ phim chính thức khởi chiếu từ 6/11/2026.

Tạo hình nhân vật Mai của Tiểu Vy - cô công nhân trong nông trường bò sữa

Nếu trên màn ảnh, đây là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của hai nhân vật, thì phía sau ống kính, cảnh quay lại trở thành một kỷ niệm đầy tiếng cười của hai diễn viên. Vừa hoàn thành cú tát, Tiểu Vy còn hóm hỉnh đề nghị: “Cho em tát cái nữa nha”, khiến Nguyễn Hùng không khỏi “choáng váng”.

Nam ca sĩ - nhạc sĩ tiết lộ cảnh quay Mai tát Trâu trong "Bò sữa bay" được thực hiện khoảng 5 lần. Mặc dù cảnh quay tạo hiệu ứng rất chân thật về hình ảnh và âm thanh, nhưng đối với Nguyễn Hùng, cái tát của Tiểu Vy vẫn còn nhẹ nhàng so với những cảnh anh bị nhân vật khác “tác động vật lý” trong phim. Anh kể: “Tôi nhớ cảnh tát được dùng trên phim là cảnh tát đầu tiên, uy lực nhất, chân thật nhất. Những lần sau có lẽ là xót bạn diễn nên Vy tương đối nương tay, do đó tát chưa đủ ‘đô’ với đạo diễn”.

Những nụ cười thoải mái sau những cảnh quay

Về phía Tiểu Vy, cảnh phim là một thử thách không nhỏ. “Bình thường mình đâu có đánh ai như vậy. Anh Hùng cũng dễ thương nên Vy không nỡ tát”, cô chia sẻ. Với phân đoạn đòi hỏi sự tức giận, năng lượng mạnh mẽ như vậy, Tiểu Vy tập trung tinh thần để biểu lộ đúng cảm xúc như đạo diễn yêu cầu. Nguyễn Hùng đã phối hợp với cô ăn ý, tạo cho cô cảm giác thoải mái, nhờ vậy cảnh phim được thực hiện thuận lợi hơn.

Lần đầu hợp tác trong một dự án điện ảnh, Tiểu Vy và Nguyễn Hùng dành cho nhau nhiều lời khen. Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau là chiều cao. “Anh Hùng có vóc dáng mảnh khảnh, dễ gần và vui tính”, Tiểu Vy nói. Còn Nguyễn Hùng cũng ấn tượng trước hết với nàng hậu bởi chiều cao khủng.

Điều làm Tiểu Vy bất ngờ là Nguyễn Hùng diễn rất tự nhiên và nói giọng Bắc rất ngọt. Cùng là người miền Trung, họ bắt chuyện rất nhanh. Hoa hậu Việt Nam 2018 nể bạn diễn vừa tập trung cho vai diễn, vừa sáng tác nhạc cho phim. “Thật sự rất đa tài và đỉnh!”, cô dành lời khen.

Tương tự, trong quá trình làm việc, Nguyễn Hùng nhận thấy Tiểu Vy hiền lành, lễ phép, vui tính, rất tập trung cho các cảnh quay, nội lực diễn xuất của cô cũng rất mạnh mẽ. Nam diễn viên còn gọi bạn diễn là người có “khả năng ăn quà vặt siêu cấp vô địch” và tiết lộ nàng hậu thường xuyên rủ anh ăn vặt.

Không chỉ đảm nhận vai chính, Nguyễn Hùng còn sáng tác 4 bài hát nhạc phim ‘Bò sữa bay’. Ca khúc đầu tiên được hé lộ cách đây không lâu ‘Gói con tim làm quà’ hiện đã đạt hơn 4 triệu view trên các nền tảng

Tham gia "Bò sữa bay", Tiểu Vy và Nguyễn Hùng hòa nhập vào một đoàn phim rất đông thành viên Gen Z, bên cạnh các bạn diễn Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Huy Tít, Gonzo, Anh Tú Wilson... Tinh thần trẻ cùng nhiều khai phá mới trong ngôn ngữ điện ảnh mang đến bầu không khí đặc biệt trên trường quay, khiến dàn diễn viên mong chờ thưởng thức bộ phim mang ý tưởng, concept chưa từng có ở Việt Nam.

Tại những bối cảnh ở Mộc Châu, cả ê-kíp cùng nhau sáng tạo trong tiết trời giá rét của vùng núi, tận hưởng cảnh sắc chớm xuân trong những vườn hoa mận, hoa cải, cánh đồng hoa yến mạch.

Ngay từ khi công bố dự án, "Bò sữa bay" đã thu hút nhiều sự chú ý bởi tựa đề độc đáo, bắt tai, gợi mở ý tưởng phim lạ trong thị trường rạp Việt. Diễn viên Võ Điền Gia Huy ghi nhận đây là tác phẩm “khùng, lạ, chưa thấy bao giờ” trên màn ảnh nội địa.

"Bò sữa bay" được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng nhà sản xuất của siêu hit "Mai" - Nguyễn Hữu Thị Tường Vi. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ triển vọng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy và Lãnh Thanh...

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 6/11/2026.