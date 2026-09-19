“Thử lòng quân tử” - MV mang đậm tinh thần của nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ từ Phương Mỹ Chi

ANTD.VN - Tiếp nối “Thiên đường với người thương”, Phương Mỹ Chi tiếp tục khám phá một ‘lát cắt’ khác của văn hóa Việt qua MV “Thử lòng quân tử”, lấy cảm hứng từ hát Xoan Phú Thọ. MV cũng tập trung khai thác chặng “Giao duyên” – phần diễn xướng với những câu hát đối đáp, thể hiện tình cảm giữa nam và nữ qua cách thể hiện đầy duyên dáng, ý nhị.

Sinh ra và lớn lên tại Nam Bộ, nữ ca sĩ được biết đến qua nhiều sản phẩm gắn với chất liệu âm nhạc và văn hóa miền Nam. Với sản phẩm lần này, Phương Mỹ Chi tiếp tục mở rộng phạm vi khám phá khi tìm đến hát Xoan – một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gắn với đời sống văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất Bắc Bộ.

Hình ảnh Phương Mỹ Chi trong MV “Thử lòng quân tử” mới ra mắt

Điểm đáng chú ý của “Thử lòng quân tử” nằm ở cách MV đặt khái niệm truyền thống và hiện đại trong cùng một không gian nghệ thuật. Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong một phim trường được thiết kế, phục dựng qua hình ảnh đình làng cổ, kết hợp với màu sắc, và ngôn ngữ trình diễn hiện đại. Song về trang phục của nữ ca sĩ, được cho là lấy cảm hứng từ hình ảnh các nghệ nhân hát Xoan, được cách tân để phù hợp với tổng thể đương đại của MV trong bối cảnh phim trường. Trên nền Pop-electronic cùng những giai điệu rap kết hợp với Rhyder, Phương Mỹ Chi đảm nhận vai trò “main dancer”, mang đến một hình ảnh khác biệt so với những sản phẩm trước đây.

Từ không gian hiện đại ấy, MV tiếp tục chuyển sang những phân cảnh lấy cảm hứng từ chặng “Giao duyên” của hát Xoan, đặc biệt là các làn điệu “Xin Huê, Đố Huê” và “Bỏ Bộ” Những động tác múa được tái hiện dựa trên hình thức diễn xướng truyền thống, tạo nên sự chuyển tiếp giữa nét đẹp của loại hình hát Xoan lẫn những đoạn có tính trình diễn đương đại.

Để đảm bảo các yếu tố văn hóa, các điệu múa trong MV được tiếp cận và thể hiện phù hợp, ê-kíp nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và cố vấn từ Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch – Cố vấn văn hóa chuyên môn lĩnh vực hát Xoan, đồng thời là Trùm phường Xoan An Thái, Phú Thọ; bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Trưởng phòng Công tác Văn hóa, Thông tin, Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa & Thông tin tỉnh Phú Thọ; cùng các nghệ nhân hát Xoan. Các nghệ nhân trực tiếp tư vấn cho ê-kíp về hình ảnh, phục trang và những động tác múa đặc trưng của chặng “Giao duyên”, trong đó có cách thể hiện sự lúng liếng, trao tình của đôi nam nữ trong hình thức diễn xướng truyền thống.

Không chỉ khai thác hát Xoan ở phương diện âm nhạc, “Thử lòng quân tử” còn xây dựng một thế giới hình ảnh đậm màu sắc Bắc Bộ, đặc biệt là không gian văn hóa vùng Đất Tổ Phú Thọ. Từ kiến trúc đình làng, các hình thức diễn xướng, điệu múa, hội họa đến phục trang và tạo hình, những chất liệu văn hóa được ê-kíp đưa vào MV và đặt trong một tổng thể thị giác mang tính đương đại.

Một trong những điểm nhấn là phân cảnh ở Đình Hùng Lô - không gian gắn với đời sống văn hóa và thực hành hát Xoan tại Phú Thọ – xuất hiện xuyên suốt các phân cảnh mang màu sắc truyền thống. Đặc biệt, MV còn tái hiện điệu múa mời rượu, hay còn gọi là tiết mục “Hát ru – Mời rượu”, một tiết mục cổ thuộc chặng hát nghi lễ của hát Xoan. Trong thực hành truyền thống, gửi gắm những ước vọng về mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Khi được đưa vào MV, điệu múa vẫn được giữ những động tác đặc trưng, qua đó góp phần tái hiện không khí của một không gian văn hóa Bắc Bộ gắn với tín ngưỡng cộng đồng và đời sống lễ hội.

Bên cạnh đó, một khung hình thể hiện rõ yếu tố mỹ thuật mà ê-kíp đặt để là những phân cảnh được lấy cảm hứng từ “Hát Xoan” - tác phẩm của họa sĩ Xuân Diệu. Tinh thần của bức tranh được chuyển thể vào khuôn hình với sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi cùng các nghệ nhân hát Xoan, tạo nên một bố cục mang tính hội họa ngay trong không gian MV. Đặc biệt, hình ảnh các nghệ nhân được sắp đặt như những nhân vật trong một bức tranh, trong khi Phương Mỹ Chi trở thành điểm chuyển động nổi bật giữa tổng thể gần như tĩnh tại.

Khi được đưa vào “Thử lòng quân tử”, những chất liệu ấy không đứng riêng lẻ mà cùng tạo nên một không gian văn hóa thống nhất - hội họa, kiến trúc, diễn xướng và thời trang cùng giao thoa. Phục trang và tạo hình của Phương Mỹ Chi cũng được phát triển từ hình ảnh các nghệ nhân hát Xoan, sau đó được cách tân để phù hợp với hình ảnh thị giác đương đại. Qua đó, vẻ đẹp ở Bắc Bộ nói chung và hát Xoan nói riêng đều nổi bật trong MV“Thử lòng quân tử”.

“Thử lòng quân tử” là MV thứ hai trong chuỗi sản phẩm thuộc dự án âm nhạc “Dân chơi dân ca”, tiếp nối câu chuyện và tình yêu văn hóa được Phương Mỹ Chi mở ra sau “Thiên đường với người thương”.

Nếu MV đầu tiên đặt viên gạch đầu tiên đưa khán giả đến với văn hóa Khmer Nam Bộ thông qua câu chuyện tình yêu và những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Trà Vinh, thì “Thử lòng quân tử” tiếp tục hành trình ấy tại Phú Thọ, với một loại hình nghệ thuật gắn với tín ngưỡng và cội nguồn của văn hóa Việt.

Hai sản phẩm cùng gặp nhau ở một điểm chung lựa chọn văn hóa như một chiếc cầu nối để đưa một loại hình văn hóa lâu đời được tiếp biến trong đời sống hiện đại. Từ âm nhạc, hình ảnh đến quá trình làm việc cùng nghệ nhân và những người đang trực tiếp trao truyền di sản, Phương Mỹ Chi và ê-kíp tiếp tục đặt người trẻ vào vị trí chủ động tìm hiểu, tiếp nhận và sáng tạo cùng những giá trị truyền thống.

Với “Thử lòng quân tử”, hành trình của “Dân chơi dân ca” tiếp tục được mở rộng từ Nam Bộ đến vùng đất Tổ, từ những thanh âm Khmer đến hát Xoan Phú Thọ. Mỗi sản phẩm là một cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hướng đến tinh thần đưa văn hóa bước vào đời sống đương đại qua âm nhạc.

MV “Thử lòng quân tử” hiện đã có mặt trên mọi nền tảng số hiện hành.