SpaceSpeakers chính thức công bố "Kosmik Live Concert" tại Hà Nội

ANTD.VN - Sự kiện SpaceSpeakers Label Fanmeeting: Off Space đã diễn ra thành công tốt đẹp, quy tụ trọn vẹn các thế hệ nghệ sĩ trực thuộc. Đêm nhạc không chỉ là không gian nghệ thuật nhìn lại hành trình 15 năm cống hiến, mà còn là bước đệm tinh tế để hé lộ kế hoạch 2026 với tâm điểm là "Kosmik Live Concert" tại Hà Nội.

Mở màn với di sản âm nhạc 15 năm của thế hệ tiên phong

Mang ý tưởng "Suit & Tie" tái hiện một hội nghị bí mật, đêm diễn mở màn đầy ấn tượng với bản hit "Nguyên team đi vào hết". Thế hệ nghệ sĩ tiên phong của SS Label gồm Touliver, SlimV, Soobin, Binz, Rhymastic, và Kiên Ứng xuất hiện lịch lãm trong trang phục suit đen - hình ảnh mang quen thuộc đã gắn liền với nhóm suốt một thập kỷ rưỡi.

Thế hệ nghệ sĩ tiên phong của SpaceSpeakers quây quần bên nhau

Khán giả được dẫn dắt ngược dòng thời gian khi các nghệ sĩ mang những bản hit thời gian quay lại sân khấu. Lần đầu tiên tại khuôn khổ fanmeeting, những ca khúc như "Vụt tan" (Soobin), "You & I" (Cường Seven), Gene (Binz) lại được vang lên sống động. Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn nối khi Kimmese và TripleD bước ra sân khấu cùng "Hương ngọc lan" và "Dream Of A Lonely Man". Hội trường cùng đồng thanh hòa giọng, chìm đắm trong không gian âm nhạc hoài niệm qua những bản hit gắn liền với tên tuổi của SpaceSpeakers.

Âm nhạc kế thừa và sự chuyển giao thế hệ

Trở lại với bàn DJ quen thuộc, Touliver và SlimV đã đẩy không khí đêm diễn thêm cao trào khi tái hiện bản phối từng gây tiếng vang "Em ơi cứ vui". Điểm nhấn tinh tế xuất hiện ngay trên nền beat khi âm nhạc rẽ hướng, đánh dấu sự góp mặt của KrissNgo và Monotape. Touliver cùng SlimV chính thức nhường lại ánh đèn, giới thiệu hai nhà sản xuất trẻ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Âm nhạc của Off Space. Với danh hiệu "Producer của năm" (WeChoice Awards 2024) của KrissNgo và bề dày kinh nghiệm làm nhạc tại các concert lớn của Monotape, đây là minh chứng rõ nét cho một thế hệ kế thừa đầy tài năng và vững vàng.

Năng lượng tươi mới sau đó tiếp tục lan tỏa với thế hệ nghệ sĩ trẻ. APJ làm nóng sân khấu bằng “12H03” và “Chomp”. Nhóm FIRSTGENE (Wishty Eazy, StillaD, Bikay, Lezii, Sugi) xuất hiện mang trọn tinh thần Gen Z rực rỡ vào tiết mục kết màn “Alone Momei”.

15 năm gắn kết: Dấu ấn của âm nhạc và tinh thần anh em

Xen kẽ xuyên suốt đêm diễn là các hoạt động tương tác thú vị, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn gần gũi và sâu sắc hơn về hành trình cũng như tính cách của thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Sự kiện quy tụ đầy đủ 15 thành viên hai thế hệ của SpaceSpeakers

Khoảng lặng đắt giá nhất nằm ở phần "Khoảnh khắc xúc động". Đoạn clip bất ngờ xuất hiện mang theo lời nhắn nhủ từ gia đình, bạn bè của thế hệ đi trước đặc biệt là những dòng tâm tình chân thật từ mẹ của nam rapper Binz, đã khiến cả khán phòng rưng rưng xúc động khi nghe lời chia sẻ từ mẹ khi nghe qua album “Gặp lại” và gửi lời chúc đến SpaceSpeakers nhân dịp kỷ niệm 15 năm.

Chương hồi ức dần khép lại trong sự bồi hồi của "Everyday' và "Nắng lên". Với phần lời mới được viết bởi Firstgene, ca khúc Nắng Lên không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn thắp lên kỳ vọng về một hành trình mới.

Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm SpaceSpeakers 15 năm và lời hẹn "Kosmik Hà Nội"

Khi 15 nghệ sĩ cùng tiến ra sân khấu, cúi chào và lùi về phía sau, không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng bỏ ngỏ. Ngay sau đó, một đoạn video bất ngờ hiện lên trên màn hình LED.

Chiếc vali bí ẩn từ từ mở ra, chính thức công bố SpaceSpeakers 15th Anniversary Roadmap với 7 cột mốc chiến lược: Fan meeting: Off space; Kosmik album; 15th anniversary exhibition & event (triển lãm kỷ niệm 15 năm); Kosmik Live Concert In US…và đặc biệt, cả khán phòng vỡ òa cảm xúc khi dòng chữ "Kosmik Live Concert In Hanoi" chính thức xuất hiện. Dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, concert này là dự án mà SpaceSpeakers cùng SS Label đang ấp ủ rất nhiều tâm huyết với mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả Thủ đô.

Màn trình diễn "Freaky Squad" với đội hình 15 nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ đã khép lại SpaceSpeakers Label Fanmeeting: Off Space trọn vẹn, chính thức mở ra chặng đường nghệ thuật bùng nổ của SpaceSpeakers trong năm 2026.