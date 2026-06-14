"Mất kết nối" của Dương Domic xuất hiện tại lễ trao giải Music Awards Japan (MAJ) 2026

ANTD.VN - Nam ca sĩ - nhạc sĩ Dương Domic đã chính thức đặt chân đến Tokyo để tham dự Lễ trao giải âm nhạc danh giá Music Awards Japan (MAJ) 2026. Đây là một trong những cột mốc quốc tế mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của một đại diện nhạc trẻ Việt Nam trên đấu trường âm nhạc khu vực.

Tại mùa giải năm nay, hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify trở thành tâm điểm chú ý khi là sân chơi của những bản hit có sức ảnh hưởng xuyên biên giới.

Dương Domic đã có mặt ở Tokyo để tham gia các hoạt động của Music Awards Japan (MAJ) 2026

Đại diện duy nhất của Việt Nam – Dương Domic, đã tạo nên một hành trình lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Ca khúc “Mất kết nối” (thuộc EP đầu tay của Dương Domic có tên ‘Dữ liệu quý’) xuất sắc vượt qua vòng bình chọn đầu tiên đầy gắt gao nhờ sự đồng lòng từ người hâm mộ, đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký trong khu vực để chính thức ghi tên mình vào Top 30 vòng bình chọn chung cuộc của hạng mục quốc tế này.

Dù may mắn chưa mỉm cười với đại diện Việt Nam ở chiếc cúp chiến thắng cao nhất, việc một ca khúc sau gần 2 năm ra mắt như “Mất kết nối” vượt qua ranh giới quốc gia để được chính thức vinh danh là 1 trong 30 ca khúc quốc tế xuất sắc nhất tại một siêu lễ trao giải tầm cỡ như MAJ 2026 đã là một chiến thắng vang dội. Đây là sự công nhận hoàn toàn xứng đáng cho tư duy làm nhạc thời thượng của Dương Domic và sức chiến mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ.

Sự xuất hiện của ca khúc "Mất kết nối" trong danh sách đề cử của một giải thưởng khắt khe như Music Awards Japan 2026 là một minh chứng đắt giá cho chất lượng nghệ thuật của Dương Domic.

Là bản hit nằm trong EP đầu tay do chính nam ca sĩ tham gia sáng tác và sản xuất, “Mất kết nối” không chỉ càn quét các bảng xếp hạng nhạc số trong nước mà còn sở hữu giai điệu thời thượng, lời bài hát mang màu sắc rất riêng, tiệm cận xu hướng quốc tế. Việc lọt vào Top 30 vòng bình chọn chung cuộc tại hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song, Dương Domic đã đứng chung danh sách đề cử với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới và khu vực hiện nay như Yoasobi, Fujii Kaze, NewJeans, SEVENTEEN, Rosé…

“Mất kết nối” của Dương Domic đã vượt qua ranh giới quốc gia để được công nhận tại một giải thưởng tầm cỡ châu Á như MAJ 2026 khẳng định thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực tự sản xuất và đưa âm nhạc của mình cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.

Hiện tại, nam ca sĩ đã có mặt tại Tokyo để tham gia đầy đủ các hoạt động chính thức từ tiệc khai mạc, trình diễn thảm đỏ cho đến đêm trao giải chính thức, tự hào đứng chung hàng ngũ với các ngôi sao hàng đầu khu vực.