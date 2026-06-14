“Nhà thiết kế của các hoa hậu” Nguyễn Minh Tuấn lần đầu góp mặt tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam

ANTD.VN - Lần đầu tiên góp mặt trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026, NTK Nguyễn Minh Tuấn - tên tuổi đứng sau nhiều khoảnh khắc tỏa sáng của loạt ngôi sao đình đám, hứa hẹn sẽ mang đến một dấu ấn mới trong hành trình sáng tạo và chinh phục các khán giả yêu thời trang.

NTK Nguyễn Minh Tuấn được biết đến rộng rãi với danh xưng “nhà thiết kế của các hoa hậu”, nhờ những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, tôn dáng thường xuyên được các đại diện nhan sắc trong và ngoài nước lựa chọn tại các đấu trường sắc đẹp. Với thế mạnh về thời trang dạ hội cao cấp, kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo cùng khả năng tôn vinh vẻ đẹp hình thể người phụ nữ, NTK Nguyễn Minh Tuấn không chỉ ghi dấu ấn trong làng giải trí Việt, mà còn từng bước khẳng định bản lĩnh của mình trên thị trường quốc tế khi các sáng tạo của anh liên tục được nhiều nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng thế giới tin tưởng lựa chọn.

NTK Nguyễn Minh Tuấn nổi tiếng với danh xưng “nhà thiết kế của các hoa hậu”

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành trình đến với Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 của NTK Nguyễn Minh Tuấn thực chất đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước. Khi còn là một nhà thiết kế trẻ đang từng bước khẳng định bản thân, ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi những show diễn của Vietnam International Fashion Week và ấp ủ một ước mơ được một lần trình diễn trên chính sân khấu ấy.

Chia sẻ về cơ duyên này, NTK Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Mười năm trước, khi xem show diễn của NTK Đỗ Long tại Vietnam International Fashion Week, tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được trình diễn trên sân khấu này. Tuy nhiên, sau đó công việc và nhiều cơ hội khác đã đưa tôi đến với những show diễn riêng, những dự án cá nhân và các sân khấu sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Đến năm nay, khi có cơ hội gặp gỡ và trao đổi cùng chị Trang Lê, tôi quyết định tham gia để thực hiện giấc mơ mà mình đã ấp ủ từ rất lâu”.

Nhiều hoa hậu trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn những thiết kế của anh

Không đơn thuần là hiện thực hóa một cột mốc cá nhân, việc góp mặt tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 còn là cơ hội để nhà thiết kế mở rộng góc nhìn nghề nghiệp và tiếp cận những nguồn cảm hứng sáng tạo mới.

Theo anh, điều hấp dẫn nhất của một tuần lễ thời trang không chỉ nằm ở sàn diễn mà còn ở sự kết nối giữa các nhà thiết kế, các thương hiệu và những người đang hoạt động trong ngành. “Tôi muốn được học hỏi cách thực hiện, cách làm việc từ những bộ sưu tập của các anh chị đi trước cũng như các nhà thiết kế trẻ. Đây cũng là cơ hội để tôi mở rộng các mối quan hệ trong ngành, làm việc với nhiều đối tác hơn và tìm kiếm thêm những cơ hội mới cho bản thân trong tương lai”.

Hai trong những thiết kế được hé lộ ở lần trình diễn này của Nguyễn Minh Tuấn

Trong lần “chào sân” ấn tượng này, NTK Nguyễn Minh Tuấn mang đến bộ sưu tập "Lightborne" - hành trình tôn vinh khoảnh khắc đầu tiên khi ánh sáng chạm vào thế giới, nơi bóng tối dần tan biến và bình minh bắt đầu thức giấc. Lấy cảm hứng từ sự chuyển giao giữa ngày và đêm, bộ sưu tập được xây dựng trên bốn gam màu chủ đạo gồm trắng, bạc, hồng và gold, tượng trưng cho sự vận động của ánh sáng từ tĩnh lặng đến rực rỡ.

Dưới ngôn ngữ thời trang đặc trưng, các thiết kế của NTK Nguyễn Minh Tuấn được xử lý với phom dáng chuẩn xác, kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo nhằm tái hiện hiệu ứng ánh sáng chuyển động trên bề mặt trang phục. Với hàng nghìn chi tiết pha lê và chất liệu bay bổng được sắp đặt như những tia sáng được dệt thành hình hài, ôm lấy cơ thể người phụ nữ bằng vẻ đẹp vừa mong manh vừa quyền lực. "Lightborne" không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn mang thông điệp về sự khởi đầu, niềm hy vọng và tinh thần luôn đổi mới không ngừng của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Hoa hậu Hương Giang trong một thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến 21/6/2026 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM với sự tham gia của 15 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn của những tài năng sáng tạo, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thời trang Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang thế giới.