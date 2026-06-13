ANTD.VN - Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 sẽ diễn ra tại Khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào chủ nhật, ngày 14-6. Chương trình do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức.

Yoga là một bộ môn luyện tập cổ xưa của Ấn Độ và được Liên hợp quốc công nhận là một phương pháp tiếp cận toàn diện cho sức khỏe và hạnh phúc. Việc phổ biến lợi ích của việc tập Yoga góp phần nâng cao sức khỏe của người dân trên thế giới. Chương trình Ngày quốc tế Yoga được tổ chức tại tỉnh Sơn La sẽ góp phần cổ vũ, động viên phong trào luyện tập Yoga, rèn luyện sức khỏe của nhân dân và là cầu nối tạo cộng hưởng quảng bá thiên nhiên tươi đẹp, con người Sơn La thân thiện, mến khách đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Ngày hội cũng thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ ngày càng bền chặt.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nghi thức thắp đèn; đồng diễn giao thức Yoga; biểu diễn Flow Yoga. Đây sẽ là dịp để hàng trăm người yêu Yoga cùng hội tụ trong không gian thiên nhiên trong lành của cao nguyên Mộc Châu, đón bình minh trên cao nguyên và tạo nên màn đồng diễn đầy ấn tượng giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

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