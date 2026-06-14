1.500 người đồng diễn Yoga tại công viên Yên Sở, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực

ANTD.VN - Hơn 1.500 người đến từ 75 câu lạc bộ đã cùng đồng diễn Yoga tại Công viên Yên Sở vào sáng 14/6, chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 2026.

Sự kiện do Liên đoàn Yoga TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Đây được xem là một trong những hoạt động cộng đồng Yoga quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc trong năm 2026.

Không chỉ là ngày hội của những người yêu Yoga, chương trình còn lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, cân bằng thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Lê Đức Chương, Chủ tịch Liên đoàn Yoga TP Hà Nội nhấn mạnh: "Sức khỏe thể chất và tinh thần là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng và bền vững ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết".

Sự kiện được thiết kế công phu với chuỗi hoạt động kéo dài liên tục từ sáng sớm, mang đến bầu không khí sôi nổi và gắn kết qua từng nội dung.

Chương trình kích hoạt năng lượng bằng các tiết mục biểu diễn Yoga nghệ thuật do các kiện tướng và vận động viên Yoga quốc gia thực hiện.

Trong đó, tiết mục "Hào khí Việt Nam" và màn trình diễn Flow Yoga trên nền nhạc "Một vòng Việt Nam" đã lập tức khuấy động không khí, mang lại sự hào hứng cho hàng ngàn người có mặt.

Điểm nhấn chuyên môn nổi bật của ngày hội là phần thực hành Giao thức Yoga Ấn Độ dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Tiến sĩ Tejaswi Mandala – chuyên gia thuộc Trung tâm Văn hóa Ấn Độ Vivekananda.

Người tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ người trẻ đến người cao tuổi, đã cùng tập trung cao độ để thực hiện các bài tập khởi động, tư thế Yoga cơ bản, kỹ thuật thở và thư giãn theo chuẩn quốc tế.

Ngày hội tại Công viên Yên Sở không chỉ quảng bá thành công hình ảnh của cộng đồng Yoga Việt Nam, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về một ngày hội đầy sắc màu, lan tỏa trọn vẹn thông điệp sống khỏe, sống tích cực và gắn kết đến với đông đảo người dân.

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