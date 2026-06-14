Nam vương Hàn Việt quyết tâm tạo dấu ấn riêng trên đấu trường quốc tế

ANTD.VN - Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - FIVE6 Entertainment vừa tổ chức buổi họp báo gặp gỡ Top 5 chung cuộc, đồng thời chính thức giới thiệu những đại diện ưu tú của Việt Nam tham dự các đấu trường sắc đẹp quốc tế trong năm 2026.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố Nam vương Nguyễn Hàn Việt trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mister Supranational 2026, trong khi hoa hậu Mai Ngô được lựa chọn chinh chiến tại Miss Supranational 2026. Tuy nhiên vì lịch trình riêng, Mai Ngô không thể có mặt tại buổi trao sash.

Nam vương Hàn Việt sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường Mister Supranational 2026

Nam Vương Nguyễn Hàn Việt (sinh năm 2003) sở hữu chiều cao đầy ấn tượng 1m82 cùng hình thể chuẩn mực (số đo 97-72-96). Được biết, Hàn Việt mang trong mình 2 dòng máu Việt - Hàn. Hiện tại, anh đang là sinh viên Trường Đại học Nha Trang đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những thế mạnh ngoại hình, trong cuộc thi Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam 2026 vừa qua, chàng trai Khánh Hòa còn mang đến một tư duy sâu sắc về du lịch và văn hóa.



Chỉ còn 1 tháng chuẩn bị trước khi lên đường dự thi tại Ba Lan, Nguyễn Hàn Việt cho biết: “Tôi đang nỗ lực hết mình để cải thiện các kỹ năng như trình diễn, catwalk, ngoại ngữ và thể hình, mong muốn mang đến cuộc thi Mister Supranational 2026 một hình ảnh hoàn thiện nhất, giúp quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam nhiều hơn nữa tại đấu trường quốc tế”.

Hoa hậu, á hậu Mai Ngô (tên thật: Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TPHCM) sở hữu chiều cao 1m73, cùng số đo 3 vòng 90-67-102 cm. Cô là một nghệ sĩ đa năng nổi bật trong showbiz Việt với vai trò người mẫu, vũ công, rapper, diễn viên và người đẹp truyền hình thực tế.



Mai Ngô nổi tiếng nhờ cá tính thẳng thắn và sự bền bỉ qua hàng loạt đấu trường nhan sắc. Mai Ngô từng vào top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, đoạt danh hiệu á quân The Face Vietnam 2016, á quân The New Mentor…

Chia sẻ về lý do lựa chọn Mai Ngô tham dự Miss Supranational 2026, ông Phạm Duy Khánh - Tổng Giám đốc FIVE6 Entertainment - cho biết "Mai Ngô là một 'chiến binh' đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi trong và ngoài nước, nên việc cử một đại diện hội tụ đủ các yếu tố cần thiết cho một đấu tường nhan sắc quốc tế là rất quan trọng". Ông Phạm Duy Khánh cũng bày tỏ mong muốn Hoa hậu Mai Ngô sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt tại đấu trường Miss Supranational 2026 diễn ra ở Ba Lan vào tháng 7 tới.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo sẽ chính thức là đại diện Việt Nam tham dự Miss Globe 2026

Bên cạnh đó, BTC cũng công bố hoa hậu Nguyễn Thu Thảo sẽ chính thức là đại diện Việt Nam tham dự Miss Globe 2026. Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 2005, số đo 89-65-92 đến từ Tuyên Quang) sở hữu chiều cao vô cùng nổi bật 1m80 cùng phong thái thanh lịch, tự tin. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Thu Thảo còn sở hữu nền tảng tri thức đáng nể khi hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những ngôi trường đại học danh giá hàng đầu cả nước.

Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ cảm xúc khi được trở thành đại diện tại Miss Globe 2026: “Dù là một người mới tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình, tập trung trao dồi các kỹ năng như ngoại ngữ, catwalk và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, du lịch Việt Nam để có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách chân thực nhất”.

Đồng thời, á hậu Lam Phương cũng được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Tourism World 2026 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2026). Nguyễn Lam Phương là một người mẫu chuyên nghiệp đến từ vùng đất Lai Châu. Bên cạnh lợi thế về sắc vóc với chiều cao 172cm, cân nặng 55kg cùng số đo 3 vòng lý tưởng 86-63-93 cm, Lam Phương còn sở hữu nền tảng học vấn vô cùng ấn tượng khi hiện đang theo học hệ Thạc sĩ ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng là một cô gái đa tài với năng khiếu nổi bật về múa và nhảy hiện đại.

Đến với đấu trường Miss Tourism World 2026, á hậu Lam Phương tâm sự: “Khi được trao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism World 2026 tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng cũng có không ít áp lực. Tuy nhiên, tôi nghĩ nên biến những áp lực thành động lực để cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn”.

Trước đó, công ty FIVE6 Entertainment đã cử nhiều đại diện tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế và đạt tích ấn tượng gồm Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh đạt danh hiệu Miss Earth Water tại cuộc thi Miss Earth 2025, á vương Minh Khắc lọt top 10 chung cuộc của Mister Supranational 2025...