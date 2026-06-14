“Sắc hợp” - cuộc hội ngộ của 15 họa sĩ với đa dạng phong cách

ANTD.VN - Triển lãm mỹ thuật “Sắc hợp” vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu tới công chúng 45 tác phẩm của 15 họa sĩ được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa… và điêu khắc.

Triển lãm quy tụ nhiều phong cách sáng tác, từ tả thực, ấn tượng đến trừu tượng, từ những tìm tòi mang hơi thở đương đại đến các giá trị tạo hình truyền thống. Mỗi tác phẩm là một lát cắt riêng về đời sống, thiên nhiên và thế giới nội tâm của người nghệ sĩ.

Đó là “Dư vị” và “Feeling” của họa sĩ Tô Hoàng Nguyên, khai thác chiều sâu nội tâm với những trạng thái cảm xúc tinh tế, gợi mở suy ngẫm về ký ức, sự cô đơn và hành trình khám phá bản thân. Trong khi đó, “Hương sắc 6” của họa sĩ Nguyễn Duyên Anh gây ấn tượng với hình ảnh chiếc lồng chim cùng những đóa hoa bung nở, như một ẩn dụ về khát vọng tự do và sức sống của cái đẹp.

Thiên nhiên tiếp tục là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều sáng tác tại triển lãm. “Vườn xuân”, “Mùa xuân ở lại” của Nguyễn Đỗ Long; “Mùa hoa mận” của Trần Khoa; “Nơi chờ” của Đinh Văn Công mang đến những cảm nhận tươi mới về vẻ đẹp của cỏ cây, hoa lá và nhịp chuyển mình của mùa xuân.

Với phong cách tối giản, tác phẩm “Mây lang thang” của Vương Văn Quân khắc họa hình ảnh một đám mây đơn độc giữa không gian rộng mở. Thông qua cách xử lý tinh tế về ánh sáng và sắc độ, tác giả gợi nên cảm giác tự do, phiêu lãng, đồng thời khơi mở những suy tư về hành trình của con người trong dòng chảy cuộc sống. Bên cạnh đó, những “Phong Lữ” (Phạm Quốc Huy), “Sương mai” (Lê Đắc Quảng), “Thiếu nữ” (Nguyễn Xuân Hoàn), “Mùa trăng” (Nguyễn Quang Lam)… góp thêm những gam màu đa dạng.

Dù khác biệt về đề tài, chất liệu và bút pháp, các tác phẩm tại “Sắc hợp” đều thể hiện nỗ lực tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt riêng và những giá trị thẩm mỹ mới. Không chỉ giới thiệu thành quả sáng tạo của các nghệ sĩ, triển lãm còn phản ánh sự gắn kết được nuôi dưỡng từ tình bạn, ký ức chung, hành trình trưởng thành và niềm đam mê nghệ thuật.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 18-6.