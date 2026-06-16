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Sống ở Hà Nội

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm nhập khẩu, có Anessa và Hadalabo

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P.P

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc nhiều loại mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức, trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định 2224/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do không có đầy đủ hồ sơ PIF.

Theo đó, cơ quan này đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 20 sản phẩm mỹ phẩm (theo Danh mục đính kèm), do Công ty TNHH ALICE CAO (Địa chỉ chi nhánh Công ty TNHH ALICE CAO kho hàng: 789 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, mã số chi nhánh 0318754672-001) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH ALICE CAO gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 20 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, công ty này cũng phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 20 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Danh sách các mỹ phẩm bị thu hồi:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Ngày cấp
1 Propolinse matcha 277031/25/CBMP-QLD 26/05/2025
2 Bigen Cream Tone.3G 270567/25/CBMP-QLD 30/03/2025
3 Bigen Cream Tone.4G 270414/25/CBMP-QLD 30/03/2025
4 Bigen Cream Tone.5G 270581/25/CBMP-QLD 30/03/2025
5 Bigen Cream Tone.6G 270568/25/CBMP-QLD 30/03/2025
6 Bigen Cream Tone.7G 270415/25/CBMP-QLD 30/03/2025
7 Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion 270559/25/CBMP-QLD 30/03/2025
8 Hadalabo foaming facial cleanser 270618/25/CBMP-QLD 01/04/2025
9 Waki Guard Số PCB: 270576/25/CBMP-QLD 30/03/2025
10 Rosette Gommage Clear Peel Số PCB: 270594/25/CBMP-QLD 30/03/2025
11 Rosette Gommage Bright Peel Số PCB: 270587/25/CBMP-QLD 30/03/2025
12 Propolinse Sakura Số PCB: 277030/25/CBMP-QLD 26/05/2025
13 Men's Bigen One Push 5 Natural Số PCB: 271051/25/CBMP-QLD 05/04/2025
14 Men's Bigen One Push 6S Natural Shadow - Số PCB: 271056/25/CBMP-QLD 05/04/2025
15 Anessa sunscreen lotion for oil-controlling skin Số PCB: 270563/25/CBMP-QLD 30/03/2025
16 Anessa whitening sunscreen milk Số PCB: 271055/25/CBMP-QLD 05/04/2025
17 Anessa perfect UV Sunscreen Số PCB: 270578/25/CBMP-QLD 30/03/2025
18 Baby Powder (Pressed) (Medicated) Số PCB: 270566/25/CBMP-QLD 30/03/2025
19 Aquafresh Clear Mint Số PCB: 271049/25/CBMP-QLD 05/04/2025
20 Aquafresh Soft Mint Số PCB: 270579/25/CBMP-QLD 30/03/2025

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