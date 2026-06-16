Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm nhập khẩu, có Anessa và Hadalabo

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc nhiều loại mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức, trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định 2224/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do không có đầy đủ hồ sơ PIF.

Theo đó, cơ quan này đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 20 sản phẩm mỹ phẩm (theo Danh mục đính kèm), do Công ty TNHH ALICE CAO (Địa chỉ chi nhánh Công ty TNHH ALICE CAO kho hàng: 789 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, mã số chi nhánh 0318754672-001) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH ALICE CAO gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 20 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, công ty này cũng phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 20 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Danh sách các mỹ phẩm bị thu hồi: