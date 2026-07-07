Bão Maysak gây vỡ đập tại Trung Quốc, hàng chục nghìn người phải sơ tán

ANTD.VN - Cơn bão nhiệt đới Maysak đã khiến 2 người thiệt mạng, gây vỡ đập và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở miền nam Trung Quốc.

Lũ lụt do bão Maysak gây ra tại làng Pingshan thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Cụ thể, bão Maysak đã khiến 2 người thiệt mạng ở thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Khoảng 55.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nam Ninh, và nước đã tràn bờ hoặc làm vỡ đập tại 3 hồ chứa, Phó thị trưởng thành phố Wei Jiang cho biết hôm 6-7. Khoảng 48.000 người đã được sơ tán.

Chính quyền thành phố Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất do tình trạng mưa rất lớn mà họ cho rằng có thể làm tình hình tồi tệ hơn và cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Cách đó khoảng 270 km, tại thành phố Quý Cảng, nước lũ đã nhấn chìm ô tô và trút dòng nước màu nâu như thác từ trên đồi xuống một công trường xây dựng.

Xa hơn về phía Nam tại Fangchenggang, một video quay cảnh chiếc xe ô tô cỡ nhỏ bị cuốn trôi trên đường phố. Nước dâng lên đến ngang vô lăng của một chiếc xe khác và một người đàn ông có thể được nhìn thấy đang vật lộn để giữ cho chiếc xe scooter điện của mình không bị cuốn trôi.

Trong khi đó, 5 người đã thiệt mạng trong những trận mưa lớn ở miền bắc Trung Quốc, bao gồm 2 người chết trong trận lũ quét vào tối 4-7 ở Nội Mông và 3 người khác ở Phúc Thuận, tỉnh Liêu Ninh.

Maysak là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Trung Quốc cũng chuẩn bị ứng phó nguy cơ Siêu bão Bavi đổ bộ, khi cơn bão này đang di chuyển qua Thái Bình Dương về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết siêu bão này có gió giật lên tới 289km/h khi nó di chuyển qua các đảo Guam, Tinian, Saipan và Rota hôm 6-7.