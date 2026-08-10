Phú Quốc xây nền tảng y tế cho APEC 2027 và tương lai của 'hòn đảo toàn cầu'

ANTD.VN -Những đảo du lịch hàng đầu thế giới đều xem năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ và vận chuyển y tế là một phần thiết yếu của hạ tầng điểm đến. Với Phú Quốc, APEC 2027 đang tạo cú hích để nâng chuẩn y tế, trong đó Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo đảm sức khỏe cho người dân, du khách và các sự kiện quốc tế.

APEC và những yêu cầu cấp thiết đối với năng lực y tế trên đảo

Với các đảo du lịch, khoảng cách địa lý luôn là thách thức đặc thù. Trong những tình huống khẩn cấp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương hay tai nạn hàng loạt, việc phải chờ vận chuyển bệnh nhân vào đất liền có thể thu hẹp “thời gian vàng” điều trị. Bởi vậy, việc tăng năng lực xử trí tại chỗ, xây dựng mạng lưới hội chẩn, chuyển tuyến và vận chuyển cấp cứu liên hoàn là tiêu chí then chốt để đánh giá năng lực y tế ở những địa bàn đặc thù như biển đảo.

Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc là một trong những đơn vị tham gia bảo đảm y tế cho APEC 2027

Tại Hawaii (Mỹ), từ năm 1978 đã xây dựng hệ thống cấp cứu y tế trên toàn bang, phối hợp nhân lực, cơ sở điều trị và nguồn lực tiền viện nhằm tạo phản ứng thống nhất trước các ca cấp cứu, thảm họa thiên nhiên và sự cố nghiêm trọng.

Tại Maldives, nơi địa lý bị chia cắt bởi hàng nghìn hòn đảo, hệ thống y tế được tổ chức theo nhiều tầng, từ trung tâm chăm sóc ban đầu trên đảo đến bệnh viện khu vực và cơ sở điều trị tuyến cuối. Quốc đảo này đang ưu tiên phân cấp dịch vụ, phát triển các trung tâm y tế khu vực và ứng dụng hội chẩn từ xa để đưa chuyên môn sâu đến gần hơn với cộng đồng, hạn chế những chuyến di chuyển không cần thiết về thủ đô Malé.

Điều này cho thấy một hòn đảo hướng tới trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế phải sở hữu năng lực y tế đầy đủ, từ khả năng cấp cứu và điều trị tại chỗ, kết nối chuyên gia, quy trình chuyển tuyến rõ ràng, vận chuyển y tế an toàn và năng lực ứng phó thảm họa.

Với Phú Quốc, ngoài mục tiêu trở thành điểm đến quốc tế, sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại đây cũng đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực y tế của đảo. Đây không đơn thuần là bố trí chuẩn bị năng lực cấp cứu trong thời gian hội nghị, mà là bài toán tổng thể về nhân lực, trang thiết bị, cấp cứu ngoại viện, điều trị nội khoa, ngoại khoa, tim mạch, đột quỵ, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và ứng phó với tình huống có nhiều người bị nạn.

Trong đó, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã bước đầu nâng cao năng lực khám và chữa bệnh cho người dân trên đảo, thông qua sự hỗ trợ, đồng hành từ các bệnh viện tuyến trung ương. Đặc khu cũng đang dự kiến cuối năm 2026 sẽ khởi công Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường tại khu vực Cửa Cạn, góp phần nâng cao năng lực khám và chữa bệnh cho người dân trên đảo.

Sự kiện APEC 2027 vừa đặt ra yêu cầu cấp cứu trong thời gian hội nghị, vừa là bài toán tổng thể về nhân lực, trang thiết bị, cấp cứu ngoại viện,..

Ngoài ra, ở lĩnh vực y tế tư nhân, để phục vụ APEC, trong các đợt khảo sát tại Phú Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế Hà Anh Đức cho biết Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc là một trong những đơn vị tham gia bảo đảm y tế cho APEC 2027, cùng với sự phối hợp từ lực lượng chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Quân y 175.

“Việc hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực cho Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc là bước rất quan trọng, đặt nền móng cho những dịch vụ tốt hơn, cao cấp hơn trong tương lai”, ông Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Xây dựng hệ thống y tế lớn mạnh để cùng Phú Quốc “vươn ra biển lớn”

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đặt tại An Thới, có quy mô 21.600 m² với hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay như DSA Philips Azurion 7M20 - cho phép can thiệp tim mạch và đột quỵ trên đảo; máy MRI 3.0 Tesla tích hợp AI; CT phổ 512 lát cắt cho phép chụp toàn thân dưới 2 giây; cùng hệ thống nội soi hiện đại hỗ trợ tầm soát ung thư sớm…

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay

Để nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt với các ca bệnh khó để hạn chế việc bệnh nhân phải chuyển viện vào đất liền, chỉ trong một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện với các bệnh viện đầu ngành trong nước như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175.

Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối của khu vực phía Nam, sở hữu thế mạnh đa chuyên khoa và dày dặn kinh nghiệm trong xử trí các ca bệnh nặng, phức tạp - sẽ hỗ trợ hội chẩn trực tiếp và từ xa, điều trị các ca bệnh khó, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm nguồn máu và phối hợp chuyển tuyến.

Còn Bệnh viện Quân y 175 - đơn vị hàng đầu về hồi sức cấp cứu, chấn thương và y học thảm họa, nổi bật với khả năng triển khai cấp cứu ngoại viện, vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không sẽ hỗ trợ đào tạo đội ngũ y tế tại chỗ về các kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện với các bệnh viện đầu ngành trong nước

Mô hình này hướng tới hình thành quy trình điều trị liền mạch. Người bệnh được tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí sớm ngay tại Phú Quốc; chuyên gia tuyến cuối có thể tham gia hội chẩn; những trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại đảo được ổn định và vận chuyển theo quy trình an toàn.

Theo Bác sĩ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức, tim mạch, ngoại khoa và các chuyên khoa thiết yếu; hoàn thiện phương án hội chẩn, huy động chuyên gia, vận chuyển cấp cứu hàng không; đồng thời đào tạo nhân lực, diễn tập tình huống y tế và chuẩn hóa quy trình phục vụ khách quốc tế. Ông nhấn mạnh: “APEC 2027 không phải là đích đến cuối cùng. Đây là động lực để bệnh viện tiếp tục đầu tư và phát triển bền vững, góp phần xây dựng một hệ thống y tế đủ năng lực đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Phú Quốc”.

Khi đó, giá trị lớn nhất để lại sau APEC không chỉ là khả năng đủ sức phục vụ thành công một tuần lễ cấp cao của quốc tế. Đó còn là nền tảng y tế được đầu tư bài bản, có năng lực điều trị tại chỗ và kết nối với những trung tâm y khoa hàng đầu. Đây là điều kiện cần để Phú Quốc trở thành điểm đáng đến, đáng sống và đủ sức đón những sự kiện lớn trong tương lai.