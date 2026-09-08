Hơn 40 tỷ USD "vốn ngoại" đổ vào Việt Nam trong 8 tháng

ANTD.VN - Việt Nam đã thu hút 40,63 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng qua.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/8, Việt Nam thu hút 40,63 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, riêng tháng 8, tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 2,57 tỷ USD so với cuối tháng 7. Đáng chú ý, vốn điều chỉnh trong tháng tăng mạnh, thêm gần 1,78 tỷ USD lên 12,21 tỷ USD, trong khi vốn đăng ký cấp mới tăng khoảng 670 triệu USD và góp vốn, mua cổ phần tăng khoảng 120 triệu USD.

Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn mở rộng các dự án đang hoạt động thay vì chỉ triển khai dự án mới.

Singapore tiếp tục dẫn đầu vốn FDI vào Việt Nam với 7,62 tỷ USD vốn đăng ký mới, tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Nhật Bản.

So với cuối tháng 7, Trung Quốc là đối tác có mức tăng vốn cấp mới đáng chú ý nhất, trong khi Singapore và Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nhờ các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và điện tử.

Với Singapore, nổi bật là dự án bán dẫn tại Thái Nguyên có vốn đăng ký 4,08 tỷ USD và dự án Singvin Asset Management tại Hà Tĩnh trị giá 380 triệu USD. Ở nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc, các dự án lớn gồm Samsung Electro-Mechanics Vietnam với vốn đăng ký 1,28 tỷ USD tại Thái Nguyên và LG Innotek Việt Nam đầu tư khoảng 1 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn tại Hải Phòng.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.062 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,7 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong các lĩnh vực, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 2,74 tỷ USD, chiếm 40,9% giá trị góp vốn.

Cục Thống kê cho biết thêm, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.