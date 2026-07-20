SCB sắp đấu giá 12 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

ANTD.VN - SCB mời thầu lựa chọn tổ chức định giá độc lập cho 13 tài sản bảo đảm liên quan bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản tại TP.HCM và Tây Ninh (Long An cũ).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mới đây đã có thông báo mời thầu các tổ chức định giá độc lập để xác định giá trị của 13 mã tài sản bảo đảm theo bản án số 157/2024/HS-ST và bản án số 1125/2024/HS-PT.

Đây là 13 mã tài sản bảo đảm riêng lẻ, gồm các bất động sản cùng máy móc, thiết bị tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Trong đó, có 10 bất động sản tại TP.HCM như: số 22 Lê Lợi, 45AB Pasteur, 202-204 Pasteur, 22 Hồ Huấn Nghiệp, 15 Ngô Đức Kế, 917 Trần Hưng Đạo, 84A4 Lý Chiêu Hoàng....

Ngoài ra còn có 2 bất động sản tại Tây Ninh và 1 dây chuyền máy móc thiết bị tại Tây Ninh.

“Các tài sản này là những tài sản độc lập, đã hoàn thiện đầy đủ tính pháp lý thế chấp, có thể thực hiện chuyển nhượng đơn lẻ và có tính khả mại cao, dễ dàng mua bán - trao đổi, chuyển nhượng riêng lẻ theo quy định của pháp luật” – Ngân hàng cho biết.

Một số tài sản bảo đảm được SCB đấu giá đợt này

Ngân hàng cho biết các tài sản này thuộc danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm theo Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST và Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT (vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên giao cho SCB phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để tiếp tục quản lý, xử lý.

Đây là các sản bảo đảm được dùng để thế chấp cho 1.243 khoản vay của bà Trương Mỹ Lan ở SCB. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, tổng dư nợ của các khoản vay này lên tới khoảng 673.000 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia, SCB không yêu cầu bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp có tạm ứng, việc bảo lãnh sẽ được thực hiện theo kết quả thương thảo hợp đồng.

Trường hợp các đơn vị cần cung cấp bổ sung thông tin chi tiết hơn liên quan đến 13 mã tài sản, các đơn vị cần phải ký cam kết bảo mật thông tin với SCB. Cam kết này sẽ là một thành phần của hồ sơ dự thầu.

Theo SCB, quá trình xử lý các tài sản thế chấp nhằm thu hồi nợ và khắc phục thiệt hại theo các bản án của tòa được thực hiện dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Việc này nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SCB cùng các bên liên quan, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.

Trước đó, vào tháng 3, SCB cũng đã triển khai xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm, gồm nhà đất cùng quần áo, phụ kiện thời trang của các doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.