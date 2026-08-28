Sau sắp xếp trường học, cả nước cơ bản đủ giáo viên cho năm 2026

ANTD.VN - Cả nước dự kiến hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước ngày 30/8. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tương ứng giảm 50,5%.

Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên.

Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước dự kiến hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trước ngày 30/8. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tương ứng giảm 50,5%.

Việc sắp xếp đồng thời tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ; dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lí được bố trí trở lại giảng dạy. Số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên.

Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được triển khai quyết liệt. đến ngày 30/8/2026, hơn 100 trường giai đoạn 1 hoàn thành những hạng mục công trình cơ bản, đủ điều kiện đưa học sinh vào học, phục vụ khai giảng năm.

Mặc dù, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, việc nhiều cán bộ quản lý được bố trí giảng dạy trở lại giúp cho việc bổ sung giáo viên trực tiếp đứng lớp tuy nhiên, số liệu cho thấy cả nước dự kiến vẫn thiếu hơn 43.000 chỉ tiêu giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra về cơ sở vật chất, cả nước còn thiếu gần 45.700 phòng học và hơn 27.000 phòng chức năng. Trong khi đó, thiết bị dạy học tốt mới đáp ứng khoảng 50,6%, một số địa phương đạt dưới 50%.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, tình trạng thiếu giáo viên hiện nay xuất phát từ hai nguyên nhân chính: thiếu về tổng thể và mất cân đối cục bộ giữa các địa phương, cấp học, môn học.

Trong khi nhiều địa phương chưa tuyển dụng được số biên chế đã được giao, không ít trường học vẫn phải bố trí giáo viên dạy vượt định mức hoặc ký hợp đồng để bảo đảm việc giảng dạy. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh trên một giáo viên của Việt Nam hiện cao hơn nhiều quốc gia phát triển. Đây không chỉ là áp lực đối với đội ngũ nhà giáo mà còn phản ánh dư địa cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục theo các chuẩn mực quốc tế.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, chỉ bổ sung thêm biên chế chưa đủ để giải quyết triệt để bài toán thiếu giáo viên nếu mạng lưới trường học còn phân tán, quy mô nhỏ, bộ máy quản lý cồng kềnh và việc điều phối nguồn nhân lực giữa các địa phương còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, cùng với bổ sung đội ngũ, Bộ GD&ĐT xác định cần tiếp tục cơ cấu lại hệ thống trường học như một giải pháp căn cơ.

Thống kê sơ bộ từ Bộ GD&ĐT, giảm đầu mối trường thông qua sáp nhập phù hợp và phát triển mô hình trường liên cấp, hệ thống sẽ tiết kiệm đáng kể các vị trí quản lý, nhân viên hành chính để ưu tiên nguồn lực cho đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Đồng thời, việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa các địa phương sẽ thuận lợi hơn, góp phần khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên - vấn đề tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý hiệu quả. Điều đó cho thấy, mục tiêu của sắp xếp không đơn thuần là giảm số lượng trường học hay tinh giản bộ máy, mà hướng đến tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quản trị giáo dục theo hướng hiệu quả hơn.