Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Đinh Mùi) năm 2027 đối với công chức, viên chức và người lao động, gửi lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan.

Cụ thể, 2 phương án Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027:

Phương án 1: Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Với phương án này, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Người dân tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: VTC News)

Phương án 2: Nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 27/2/2027.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất. Lý do, phương án này cho phép công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết.

Trường hợp lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại tập trung trong thời gian rất ngắn có thể làm gia tăng áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.