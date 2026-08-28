Học sinh Hà Nội sẽ được đo chiều cao, cân nặng và đánh giá dinh dưỡng 5 lần trong năm học

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần cho giáo viên, nhân viên nhà trường; kiểm tra sức khỏe hoặc khám sức khỏe đầu năm học cho 100% học sinh...

100% học sinh ở Hà Nội được khám sức khỏe đầu năm học (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số về triển khai công tác Y tế trường học năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, Thành phố phấn đấu 100% phường, xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Y tế trường học. 100% trường học và các cơ sở giáo dục kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh;

100% trường học có phòng y tế riêng; phấn đấu 100% trường học có nhân viên y tế trường học chuyên trách hoặc kiêm nhiệm được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định;

100% trường học đảm bảo các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất trường, lớp, khu tập luyện thể thao, trang thiết bị dạy và học;

100% trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe hoặc khám sức khỏe đầu năm học cho 100% học sinh; tổ chức khám sàng lọc một số bệnh, tật học đường thường gặp.

Thực hiện đo chiều cao, cân nặng và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh định kỳ 05 lần trong năm học;

100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả đo chiều cao, cân nặng và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh vào Hồ sơ dinh dưỡng điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck).

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% giáo viên, nhân viên nhà trường ít nhất 01 lần/năm theo quy định. Kết quả khám được cập nhật, quản lý trên Sổ sức khỏe điện tử theo quy định;

100% trường học thường xuyên theo dõi sức khỏe phát hiện sớm, điều trị kịp thời và kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây các bệnh, tật thường gặp, rối loạn tâm thần, phòng chống tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm...

100% các trường hợp mắc bệnh, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm trong trường học được sơ cấp cứu kịp thời;

100% trường học chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch trong trường học, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, tái nổi; phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để;

100% trường học tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng cho học sinh và phối hợp với Trạm Y tế phường, xã tổ chức các chiến dịch tiêm chủng bổ sung, nhắc lại các loại vaccine phòng bệnh khi có chỉ đạo;

100% trường học có tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học đảm bảo bữa ăn cân đối về dinh dưỡng và xây dựng thực đơn đa dạng, phù hợp với lứa tuổi;

100% trường học tổ chức hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với độ tuổi và thể trạng của người học;

100% học sinh tại các trường học trên địa bàn tham gia Bảo hiểm y tế đầy đủ…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 về Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2035.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu cơ bản của Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;