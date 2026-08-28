Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu phục vụ tốt nhất người dân và du khách dịp Quốc khánh 2-9

Nó Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo các sở: Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Y tế; Tài chính; Tư pháp; Nội vụ.

​Về phía Công an thành phố Hà Nội có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Nguyễn Đức Long; cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, chỉ huy công an các xã, phường, đồn công an trên toàn địa bàn Thủ đô.

Theo báo cáo tóm tắt của Phòng Tham mưu, Phương án được Giám đốc CATP ký ban hành ngày 22-8-2026 nhằm chủ động nhận diện các nguy cơ tác động đến an ninh trật tự, xác định rõ 5 nhóm mục tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 16 tình huống nghiệp vụ điển hình. Mục tiêu cao nhất là giữ vững thế chủ động trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, các điểm bắn pháo hoa cùng những không gian vui chơi công cộng của người dân.

​Quán triệt nhiệm vụ tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, duy trì nghiêm chế độ chỉ huy, trực ban và quân số ứng trực theo quy định.

Các phòng nghiệp vụ và công an địa phương phải bám sát cơ sở, kiểm soát chặt chẽ địa bàn thực địa lẫn không gian mạng, kịp thời nhận diện và vô hiệu hóa từ sớm các hoạt động kích động, phá hoại, tuần hành trái pháp luật. Công tác rà soát, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, nhân hộ khẩu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được tiến hành chặt chẽ, không để sót lọt địa bàn.

​Nhiệm vụ trọng tâm được Giám đốc CATP nhấn mạnh là công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chấn chỉnh trật tự đô thị. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, giải quyết kịp thời các điểm nghẽn tại cửa ngõ ra vào Thủ đô, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay, tránh để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tại các điểm tập trung đông người xem biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa, các tổ công tác bố trí lực lượng hướng dẫn dòng phương tiện, kết hợp tuần tra phòng ngừa nạn chen lấn, xô đẩy và đấu tranh triệt xóa tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

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​Đối với công tác trật tự đô thị, người đứng đầu CATP yêu cầu công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiên quyết dẹp bỏ tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán hoặc mở điểm trông giữ phương tiện trái phép.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy tăng cường kiểm tra đột xuất; địa bàn nào để xảy ra vi phạm tràn lan, tái diễn trong dịp lễ sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn mức bình thường.

​Trước diễn biến thời tiết bất thường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng công an cơ sở duy trì lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó sự cố thiên tai, mưa lớn ngập úng, hộ đê tại các tuyến xung yếu.

Đồng thời, người đứng đầu Công an Thủ đô cũng yêu cầu lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho bãi đã bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý nếu phát hiện hoạt động lén lút, không để xảy ra sự cố cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

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Nhằm bảo đảm phương án được thực thi đồng bộ, Ban Giám đốc CATP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo từng khối công tác, tăng cường kiểm tra thực tế tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

​Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị. Chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Trưởng công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP về toàn bộ tình hình an ninh trật tự trong phạm vi phụ trách.

Đơn vị nào chủ quan, buông lỏng quản lý, triển khai chậm trễ kế hoạch hoặc để xảy ra đột biến, phức tạp về an ninh trật tự, tai nạn giao thông và trật tự đô thị sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định.

​Sau hội nghị, các đại biểu cùng Ban Giám đốc CATP đã thực hiện nghi thức duyệt, diễu hành phương tiện ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2-9 tại trụ sở Công an thành phố...