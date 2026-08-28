Khẩn trương tăng tốc, hoàn thành chỉ tiêu công tác tháng 9

ANTD.VN - Chiều 28-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 8-2026.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; chỉ huy các phòng nghiệp vụ; Công an các xã, phường. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an các địa phương của Hà Nội...

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp công tác

Đánh giá chung trong tháng 8, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, CATP đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị

Cụ thể, CATP đã tổ chức phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề mất an ninh trật tự liên quan các vụ việc phức tạp, nhạy cảm thời gian qua; tổ chức thành công Hội nghị KOL và ra mắt CLB “Niềm tin số Thủ đô”.

Tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là liên quan đến nhóm “giang hồ mạng”, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. Trong tháng xảy ra 435 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 5% so với tháng trước, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 80,4%...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống. Điển hình đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám; 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Chương trình nghệ thuật chính luận “81 mùa bình yên”...

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP dự Hội nghị

CATP đã tổ chức nhiều lượt thăm hỏi, động viên các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong toàn lực lượng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham luận về nội dung đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô, đấu tranh với các đối tượng “giang hồ mạng”; chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT tham luận về chỉ tiêu đấu tranh phòng chống tội phạm, những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật; chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham luận về công tác phòng cháy, chữa cháy; Phòng CSGT tham luận về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh.

Sau mỗi tham luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đều có những nhìn nhận, đánh giá, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ...

Bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ Quốc khánh 2-9

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, chúc mừng những chiến công, thành tích và kết quả đạt được của toàn CATP trong tháng 8/2026.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời yêu cầu các đơn vị vẫn còn tồn tại có có biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để, khẩn trương tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong tháng 9.

Đồng chí Giám đốc CATP nhìn nhận, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; đặc biệt là dịp 2-9 với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng Quốc khánh.

Tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy, vệ sinh, an toàn thực phẩm, sản xuất, vận chuyển, mua bán bánh kẹo, bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng gia tăng. Áp lực giao thông dịp nghỉ lễ tại các cửa ngõ của Thủ đô, các địa điểm công cộng, khu vui chơi, trung tâm thương mại; tình hình mưa bão diễn biến bất thường…

“Từ tình hình trên, tôi yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, trật tự” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

Nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác an ninh; phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, chuyển đổi số, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị xác định trong dịp nghỉ lễ phải đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Trước hết trong công tác an ninh, các phòng nghiệp vụ cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn cùng với Công an cấp xã nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ… Rà soát, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, đặc biệt là hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9 trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 8

Tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng; huy động, phát huy hiệu quả hoạt động của CLB “Niềm tin số Thủ đô” tham gia tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát huy vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban, sở, ngành chủ động nắm tình hình, tác chiến trên không gian mạng…

Trong công tác phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm đường phố, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến thanh - thiếu niên.

Tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm gây ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. Chủ động dự báo, nhận diện tội phạm, vi phạm theo quy luật từ nay đến cuối năm, dịp lễ, Tết để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ cư trú, tạm trú, di biến động dân cư tại từng địa bàn xã, phường; quản lý không để tình trạng người lao động tỉnh ngoài tổ chức và sử dụng ma túy; tổ chức Hội ý nghiệp vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy…

“CATP sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, người đứng đầu đơn vị để lọt địa bàn, lọt đối xảy ra vụ việc phức tạp để Bộ, các đơn vị khác trong CATP phát hiện, xử lý” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tổ chức phân luồng giao thông từ xa nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông; tăng cường, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự ứng trực để tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2-9.

Duy trì nghiêm trật tự đô thị, trật tự công cộng trong dịp nghỉ Lễ, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là trông giữ phương tiện trái phép; lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, kinh doanh hàng quán đêm trái quy định, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. “Không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán trong những ngày nghỉ lễ; CATP sẽ xử lý nghiêm và nặng hơn các đơn vị xảy ra tình trạng này trong dịp nghỉ lễ” - người đứng đầu CATP nhấn mạnh.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đang bị đình chỉ, tạm định chỉ nhưng vẫn hoạt động…

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, chuyển đổi số, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu tổ chức sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22 của Thành ủy, Đề án số 410 của thành phố và trong CATP về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ; quán triệt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước… Khẩn trương tham mưu CATP phối hợp Văn phòng Thành ủy tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo 57 Thành ủy và tiếp nhận vai trò thường trực Ban chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về CATP.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình đồng chí Bộ trưởng, UBND TP phê duyệt dự án Trung tâm an ninh mạng, Trung tâm quản lý máy chủ tập trung, trụ sở làm việc của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; theo dõi, đôn đốc, phối hợp các nhà thầu đảm bảo tiến độ Dự án triển khai hệ thống Camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 “điểm nghẽn” của thành phố; khẩn trương các điều kiện để tổ chức buổi ra mắt các ứng dụng Hà Nội Smart Police, UAV giám sát an ninh trật tự và thiết bị báo cháy không dây vào ngày 2-9-2026.

Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc diễn biến tình hình mưa bão, thiên tai; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, phương án của thành phố và CATP về phòng, chống thiên tai, tìm hiếm cứu nạn. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm, các tuyến đê xung yếu, sẵn sàng hướng dẫn, phân luồng, giao thông, hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho nhân dân…