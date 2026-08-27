Hà Nội: Hơn 42.000 cán bộ được đánh giá theo mô hình KPI/OKR, tỷ trọng kinh tế số đạt 16,7%

ANTD.VN - Trong tháng 8, Hà Nội có 42.359 cán bộ được đánh giá theo mô hình KPI/OKR, trong đó có 414 đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị

Ngày 27-8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 8 và các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến ngày 20-8, Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội trực tuyến (HanoTEX) có 242 tài khoản đăng ký, 227 doanh nghiệp tham gia, đăng ký niêm yết; 44 giải pháp và 80 nhu cầu công nghệ được đưa lên hệ thống.

Đối với công tác chuyển đổi số, không gian làm việc số HanoiWork tiếp tục được mở rộng theo hướng chuyển từ quản lý văn bản sang quản trị công việc, mục tiêu và sản phẩm. Đến nay, 183/183 đơn vị đã thiết lập danh mục nhiệm vụ, sản phẩm dùng chung; 877.672 nhiệm vụ được tạo lập trên hệ thống, trong đó có 13.393 nhiệm vụ chiến lược.

Trong tháng 8, có 42.359 cán bộ được đánh giá theo mô hình KPI/OKR, trong đó có 414 đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Các trợ lý AI trên HanoiWork đã phát sinh 10.858 lượt sử dụng…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng lưu ý, đối với kho dữ liệu dùng chung, việc tích hợp, di trú dữ liệu thuộc nhóm ưu tiên bao gồm các lĩnh vực trọng yếu, như: Đầu tư công, thu chi ngân sách, quy hoạch đô thị, đất đai, y tế, giáo dục và hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được hoàn thành trước ngày 30-8-2026. Trước ngày 30-10-2026, sẽ triển khai vận hành hệ thống Kho dữ liệu dùng chung (Data Lakehouse) trên toàn thành phố…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phát huy vai trò trong tái cấu trúc thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu đã xây dựng, qua đó tiếp tục cắt giảm thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế số, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội còn dư địa lớn và tỷ trọng kinh tế số hiện đạt 16,7%, thuộc nhóm cao nhất của cả nước. Tuy nhiên, cần tiếp tục thúc đẩy kinh tế số ngành, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu nâng cao nhận thức của 126 xã, phường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nói chung và phát triển kinh tế số nói riêng. Thành phố cần có thước đo, đánh giá việc sử dụng các ứng dụng và dịch vụ công; xem xét xếp hạng các xã, phường về xã hội số và kinh tế số, bên cạnh xếp hạng về chính quyền số, từ đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong phát triển kinh tế số.

Về thương mại điện tử, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Công Thương xác định rõ mục tiêu cụ thể, áp KPI và phấn đấu nâng tỷ trọng thương mại điện tử từ nay đến cuối năm. Đồng thời, nghiên cứu sàn giao dịch, gian hàng của thành phố về OCOP trên các nền tảng mạng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành phải đăng ký từ 1 đến 2 sản phẩm cụ thể liên quan đến kinh tế số trong đầu tháng 9-2026 làm cơ sở kiểm đếm và đánh giá kết quả vào cuối năm.