Một thí sinh ở Bắc Ninh bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026

ANTD.VN - Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa thông báo hủy kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh H.P.N. do vi phạm quy chế thi.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc, ngày 25/8, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với thí sinh H.P.N. (SN 2008).

Sở GD&ĐT Bắc Ninh giao Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, thường trực của Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh kết quả thi của thí sinh theo quyết định.

Việc điều chỉnh kết quả cũng sẽ được thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy định.

Trường THPT Lương Tài.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh thủ khoa tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh là H.P.N. - học sinh trường THPT Lương Tài, nghi vấn được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề Toán và tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với kết quả môn Toán đạt 10 điểm tốt nghiệp.

Theo phản ánh, thí sinh này có học lực ở mức trung bình nhưng vì có bố là Hiệu phó, mẹ là giáo viên của trường nên đã được giám thị trực tiếp giúp làm bài trong phòng thi.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng công bố những kết quả đáng chú ý của tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, điểm trung bình các môn thi của toàn tỉnh đạt 5,91 điểm, xếp thứ 10 toàn quốc. Toàn tỉnh có 376 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo các tổ hợp xét tuyển. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bắc Ninh đạt 99,05%.

Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Em Nguyễn Khắc Công - học sinh Trường THPT Tân Yên số 1, đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), Bắc Ninh có 2 á khoa toàn quốc cùng đạt 29,75 điểm, gồm em trương Nhật Minh - học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang và em Lê Minh Đức, học sinh trường THPT Hàn Thuyên.