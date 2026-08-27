Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị công việc của toàn lực lượng Công an, lấy kết quả thực chất làm thước đo

Cùng dự giao ban có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giữ vững an ninh, an toàn trên mọi lĩnh vực

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày nêu rõ, trong tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành các văn bản triển khai Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự APEC 2027; Điện chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9…

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Về công tác đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định để thực hiện; triển khai nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Nâng cao, triển khai các sản phẩm, dịch vụ công về cư trú, căn cước thiết yếu, tiện ích trên ứng dụng VNeID phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, cắt giảm.

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; kiểm chế tai nạn giao thông, các vụ cháy, nổ giảm; tội phạm hình sự giảm trên 10%. Công tác đấu tranh, triệt xóa băng, nhóm tội phạm và đấu tranh với các đối tượng “giang hồ mạng” đạt kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao; tập trung cao điểm xử lý vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ; đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy...

Lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ xây nhà, sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, người có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; xuất hiện nhiều gương CBCS Công an tận tụy giúp đỡ nhân dân, nhất là trong công tác phòng chống lụt bão…

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phần thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong tháng 8; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Từ điểm cầu trực tuyến CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP đã tham luận về công tác đảm bảo an ninh chính trị địa bàn Thủ đô; trong đó báo cáo những tình huống cụ thể cũng như sự chủ động về giải pháp, đối sách của Công an Hà Nội thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT địa bàn thành phố

Các ý kiến tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời chủ động các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được trong tháng 8/2026 của toàn lực lượng.

Đồng chí Bộ trưởng biểu dương CATP Hà Nội đã chủ động đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm, đối tượng hoạt động phức tạp trên không gian mạng; kiên quyết xử lý hàng loạt đối tượng “giang hồ mạng”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đánh giá năng lực người đứng đầu bằng kết quả thực chất

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn Quốc khánh 2-9, bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm; xử lý nghiêm các vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, quản trị công việc của toàn lực lượng Công an nhân dân, chuyển mạnh sang quản trị kết quả theo mục tiêu, kết quả đầu ra, dựa trên dữ liệu có kiểm chứng, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Bộ xác định mục tiêu, chỉ tiêu; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, địa bàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện, có kết quả cụ thể, ít nhất là đạt mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

“Kết quả và dữ liệu chứng minh phải trả lời được câu hỏi: Đã tạo ra thay đổi gì? Hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, kiến tạo phát triển được đến đâu? Người dân và doanh nghiệp có thực sự được bảo vệ, phục vụ tốt hơn không? Những “điểm nghẽn” nào được tháo gỡ? Nguồn lực có được sử dụng hiệu quả hơn không? Nhất định phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân” - Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ và cho biết trước mắt, Bộ sẽ áp dụng phương thức này để đánh giá KPI đối với người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. “Mọi nhiệm vụ chỉ được tính điểm khi tạo ra kết quả cụ thể, tác động tích cực đến an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân và có dữ liệu để chứng minh” – Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Hình ảnh trực tuyến từ điểm cầu CATP Hà Nội

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, toàn lực lượng cần tập trung triển khai ngay Nghị quyết 22 về Chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12 về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đơn vị được phân công chủ trì nhiệm vụ phải có kế hoạch thực hiện ngay với từng nhiệm vụ, định rõ mục tiêu từng tháng, trách nhiệm cụ thể để cuối cùng đi đến hạn phải hoàn thành với chất lượng cao nhất. Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý với một số nhiệm vụ khó hoặc rất khó, các lực lượng khi thực hiện phải tính toán thật kỹ để bảo đảm thực chất, hiệu quả cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 8-2026

Về mục tiêu xây dựng 30% xã, phường đặc khu không ma túy, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, phải triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Nghị quyết 12, huy động tổng hợp các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa lực lượng CAND trước năm 2030.

“Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp Trung thu; đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, vũ khí, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; giang hồ mạng…”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các Cục nghiệp vụ, Công an địa phương đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an cấp xã; đặc biệt là bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh cho Trưởng, Phó Công an xã ở miền núi, giáp biên; yêu cầu các trường trong CAND dân tập trung để hoàn thành sắp xếp bộ máy, nhân sự, bảo đảm hoạt động dạy học được thực hiện đúng chương trình; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Cùng với đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các Cục nghiệp vụ, Công an địa phương chủ động tham mưu triển khai phương án phòng, chống mưa lũ, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”...

Về nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Văn phòng Bộ rà soát việc tiếp nhận nhiệm vụ thường trực triển khai Ban Chỉ đạo 57; theo dõi kết quả thực hiện của các ban, bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dữ liệu có kiểm chứng; phát huy trí tuệ chuyên gia, tích cực phát hiện các điểm nghẽn, mạnh dạn để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Cơ quan thường trực tập trung theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Đối với nhiệm vụ về các công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược mà Bộ Công an được giao chủ trì, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ trì phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó, xếp loại người đứng đầu không hoàn thành nếu không đạt mục tiêu.

“Năm 2026 đang đi về những tháng cuối năm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch cần tập trung cao độ để về đích. Tôi tin rằng, với tinh thần “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, cần dân nhất”, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sẽ nêu gương sáng để truyền cảm hứng, chân thành, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó”, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.