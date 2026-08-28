ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy phường Tây Mỗ, Hà Nội tổ chức trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Huynh.

Dự và trao tặng Huy hiệu có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Mỗ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Chi bộ, Tổ dân phố và gia đình đồng chí Nguyễn Huynh.

Ở tuổi 99, đồng chí Nguyễn Huynh vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng sau 80 năm đứng trong hàng ngũ.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Huynh

Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí Nguyễn Huynh đã tham gia hoạt động cách mạng, làm trinh sát tại đơn vị Thái Văn Lung. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong đó có Bí thư Thanh niên xã Bình Thọ, Thư ký Liên hiệp nghiệp đoàn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Hộ 3 tại Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đầu năm 1954, đồng chí bị địch bắt giam. Sau khi được trả tự do vào tháng 10 cùng năm, đồng chí tiếp tục trở lại hoạt động cách mạng. Trong những năm xây dựng đất nước và kháng chiến chống Mỹ, đồng chí từng đảm nhiệm các cương vị Thường trực chính quyền, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Hưng, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Từ Liêm, Huyện ủy viên phụ trách xã Yên Hòa và Bí thư Đảng ủy xã Đại Mỗ.

Đồng chí Nguyễn Huynh và các thế hệ con, cháu trong ngày vinh dự đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng – dấu mốc đặc biệt của một đời son sắt với Đảng.

Năm 1982, đồng chí nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác Đảng tại địa phương, giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần nêu gương của người đảng viên. Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Huynh được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Toản khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Huynh, gia đình, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ phường Tây Mỗ và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là minh chứng cho lòng trung thành, bản lĩnh và sự cống hiến bền bỉ của người đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các đảng viên lão thành; đồng thời trân trọng lắng nghe, phát huy những kinh nghiệm, tâm huyết của các thế hệ đi trước trong xây dựng địa phương và Thủ đô.

Đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong sự chứng kiến của các thế hệ con, cháu, đồng chí Nguyễn Huynh và gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền phường Tây Mỗ. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một đời người son sắt với Đảng mà còn là dịp để thế hệ hôm nay tri ân những người đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho cách mạng, góp phần gìn giữ và trao truyền truyền thống cho thế hệ mai sau.