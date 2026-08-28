Lương hưu được chi trả qua tài khoản từ ngày 3/9

ANTD.VN - Do kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều địa phương đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả qua tài khoản ngân hàng vào ngày 3/9 và 4/9.

Các địa phương điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 9/2026 do trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa có thông báo việc chuyển khoản chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 vào ngày 3/9.

Theo cơ quan này, lý do điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 muộn hơn thường kỳ 2 ngày do tháng 9 có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Căn cứ trên thông báo của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay bắt đầu từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 3/9 (thứ năm). Do đó, Bảo hiểm xã hội TP. HCM điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2026 trên địa bàn thành phố như sau:

Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội TP. HCM thực hiện chuyển tiền vào tài khoản người hưởng vào ngày 3/9, ngày bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ.

Đối với người lãnh lương hưu, trợ cấp qua hình thức tiền mặt, bưu điện chi trả vào ngày 10/9 tại tất cả các điểm chi trả. Từ ngày 11/9 đến hết ngày 23/9, bưu điện chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm.

Trước đó, tại Hà Nội, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân thường được chuyển vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Tuy nhiên, lịch tháng 9/2026 trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh nên thời điểm chi trả sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ chuyển lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân vào thứ sáu, ngày 4/9/2026.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả từ ngày 5/9/2026.

Các lịch thông báo của bảo hiểm xã hội các tỉnh thành tuân theo theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, lương hưu, trợ cấp được chi trả qua 2 hình thức tài khoản cá nhân (thẻ ATM) và tiền mặt.

Nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc tình hình thực tế ở địa phương.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thông thường việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức chuyển khoản được ấn định thành 2 đợt:

Đợt 1 chi trả được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2, được triển khai tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo lý giải của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.