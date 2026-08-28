Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học tới

ANTD.VN - Trả lời về việc Hà Nội có xem xét điều chỉnh phương án xét tuyển vào lớp 10 THPT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn cho biết, mục tiêu là phải giảm áp lực thi cử, nhưng tuyệt đối không làm giảm tính khách quan, công bằng.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trả lời báo chí

Tại hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 28-8, báo chí đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thành phố có xem xét thay đổi hình thức thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển trong năm học tới hay không?

Trả lời, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 rất đông, quy mô kỳ thi lớn và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, của xã hội. Những năm qua, công tác tuyển sinh đã được thực hiện tương đối khách quan. Tuy nhiên, áp lực kỳ thi đối với học sinh và gia đình vẫn rất lớn.

Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, tuyển sinh lớp 10 có các hình thức: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào xuất phát từ đặc thù địa phương.

“Hà Nội có quy mô dân số lớn, mật độ đông, mạng lưới trường lớp giữa các khu vực chưa đồng đều. Quan điểm của chúng tôi là phải giảm áp lực thi cử cho học sinh và gia đình nhưng tuyệt đối không làm giảm tính khách quan, công bằng. Phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính đồng bộ, khách quan và có độ tin cậy cao” – ông Tuấn nói.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện Sở đang nghiên cứu, tham mưu đề xuất các phương án phù hợp. Hiện Sở đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong kiểm tra, đánh giá. Việc này giúp đánh giá toàn diện, đầy đủ chất lượng của từng trường, từng vùng miền, làm cơ sở nghiên cứu chính sách cho các năm tới.

Còn trong năm học 2026-2027, căn cứ vào Quy chế thi do Bộ GD&ĐT đang sửa đổi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có đề xuất và công bố phương án cụ thể. Mọi phương án đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và giảm áp lực học tập.

Bên cạnh đó, giải pháp căn cơ để giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 là tăng cường cơ sở vật chất. Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục tham mưu thành phố đầu tư xây dựng, tăng số lượng trường công lập, mở rộng mạng lưới trường lớp để đáp ứng chỗ học cho học sinh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Tuấn đã trả lời báo chí về lý do thành phố chưa miễn phí sách giáo khoa năm 2026 – 2027.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3-7-2026 của Chính phủ, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, việc mua sắm sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê sách giáo khoa trước ngày 15-6 hàng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới.

Đối với năm học 2026 - 2027, do thời điểm hiện nay đã cận kề ngày khai giảng, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp sách giáo khoa bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Do đó, trong năm 2026 - 2027, Hà Nội chưa triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, Sở này đang phối hợp xin ý kiến của các sở, ngành, UBND cấp xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo trình học môn quốc phòng an ninh.