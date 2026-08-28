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Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trong đêm trên phố Hào Nam

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An Huy

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 23h05 đêm 3-8-2026, tại ngang số nhà 162 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe mô tô BKS 29K2-092.77 do anh Nguyễn Trọng Đức (sinh ngày 27-8-1997, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hào Nam đi Cát Linh, với xe mô tô BKS 29AG-148.06 do anh Nguyễn Trọng Duy (sinh ngày 7-2-1997, hộ khẩu thường trú tại số 27 Thịnh Hào 1, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) điều khiển từ đường Vũ Thạnh ngang sang ngõ 160 phố Hào Nam.

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Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, anh Nguyễn Trọng Đức và anh Nguyễn Trọng Duy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh-Pôn.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị những người chứng kiến, biết diễn biến vụ việc hoặc có hình ảnh, video clip về vụ tai nạn cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Thông tin có thể cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông qua Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 1234 đường Láng, phường Láng, TP Hà Nội; hoặc liên hệ cán bộ thụ lý, Trung tá Ngô Đức Cảnh, số điện thoại 0917385555.

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