Mới: Những đối tượng nào được áp dụng chính sách đãi ngộ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng?

ANTD.VN - Nghị định 329/2026/NĐ-CP quy định rõ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Theo Nghị định 329/2026, đối tượng được áp dụng chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng gồm:

Người đang thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; Người chưa thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nhưng được xem xét tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng hoặc ký hợp đồng để tham gia thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách đãi ngộ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, Điều 14 Nghị định quy định, đối tượng áp dụng chính sách đãi ngộ là người đang thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí vào biên chế, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ hoặc giao nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp với lĩnh vực an ninh mạng, an ninh thông tin mạng, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, mật mã, điều tra số, pháp y số, ứng cứu sự cố mạng, phân tích mã độc, nghiên cứu lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh dữ liệu hoặc lĩnh vực công nghệ cao khác có liên quan trực tiếp; Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng.

Việc xác định mức đãi ngộ đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải gắn với tính chất nhiệm vụ, cường độ công việc, mức độ phức tạp về kỹ thuật, yêu cầu trực sẵn sàng, ứng cứu, xử lý khẩn cấp và yêu cầu bảo mật đặc biệt.

Chính sách đãi ngộ theo Điều này không áp dụng đối với người chưa thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và đang được xem xét áp dụng chính sách thu hút nhân tài quy định tại Điều 15 của Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định còn nêu rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách thu hút nhân tài vào lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách thu hút nhân tài theo Điều này là người chưa thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, được xem xét tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng hoặc ký hợp đồng để tham gia thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, khi đáp ứng một trong các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện như:

Là chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, lập trình viên, chuyên gia dữ liệu, chuyên gia trí tuệ nhân tạo, chuyên gia mật mã, chuyên gia điện tử - viễn thông…hoặc người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh mạng;

Có công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp, sản phẩm, phần mềm, nền tảng, mô hình, kết quả thực tiễn hoặc thành tích nghề nghiệp được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc giới chuyên môn trong nước, quốc tế ghi nhận;

Là sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc, nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng, người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, thi đấu, sáng tạo;

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, vượt trội so với yêu cầu của vị trí dự kiến bố trí hoặc có sáng kiến, giải pháp đột phá, tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể có giá trị cao, đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ an ninh mạng…