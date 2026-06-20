Phim kinh dị "đổ bộ" phòng vé, Cục Điện ảnh lên tiếng định hướng

ANTD.VN - Trong bối cảnh hàng loạt phim kinh dị liên tiếp dẫn đầu phòng vé và lập kỷ lục doanh thu, Cục Điện ảnh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất, phát hành phim chú trọng giá trị nghệ thuật, nhân văn và thận trọng với việc khai thác yếu tố bạo lực, mê tín.

Mới đây, Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL đã ban hành Công văn số 1040/ĐA-PBP gửi các cơ sở sản xuất phim, phát hành và phổ biến phim trên cả nước về hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim.



Trong văn bản, Cục Điện ảnh ghi nhận những bước phát triển tích cực của điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây, với sự gia tăng cả về số lượng tác phẩm, chất lượng sản xuất lẫn quy mô thị trường. Đặc biệt là việc nhiều bộ phim Việt đạt doanh thu cao, nhận được sự quan tâm của công chúng và từng bước khẳng định vị thế của điện ảnh trong các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý ngành điện ảnh Việt Nam cũng cho biết qua theo dõi hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim thời gian gần đây, xu hướng gia tăng các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị đang trở nên rõ nét. Theo Cục Điện ảnh, một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố bạo lực, máu me, mê tín hoặc giật gân, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh cũng như các giá trị nhân văn và thông điệp xã hội cần truyền tải.

Công văn được ban hành trong bối cảnh dòng phim kinh dị đang trải qua giai đoạn bùng nổ tại thị trường Việt Nam. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, hàng loạt tác phẩm kinh dị nội địa liên tiếp tạo dấu ấn tại phòng vé như “Quỷ nhập tràng 2” đạt doanh thu khoảng 134 tỷ đồng, “Heo năm móng” vượt mốc 120 tỷ đồng, trong khi “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” trở thành phim kinh dị Việt Nam đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu. Mới đây, “Ma xó” cũng nhanh chóng gia nhập nhóm "câu lạc bộ doanh thu trăm tỷ", cho thấy sức hút mạnh mẽ của thể loại này đối với khán giả.

Đáng chú ý, trong tuần giữa tháng 6, ba vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt đều thuộc về các tác phẩm kinh dị gồm “Ma xó”, “Lầu chú Hỏa” và “Bầy xác sống”. Thực tế này cho thấy phim kinh dị đang trở thành một trong những dòng phim có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường điện ảnh hiện nay.

Không chỉ phim Việt Nam, các tác phẩm kinh dị nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản cũng liên tục xuất hiện trên lịch phát hành của các cụm rạp trong nước. Đây là nhóm phim thường xuyên thu hút lượng khán giả ổn định, đặc biệt là khán giả trẻ. Tuy nhiên, theo Cục Điện ảnh, nhiều phim nhập khẩu thuộc thể loại kinh dị đã phải chỉnh sửa nội dung để phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, một số trường hợp không đủ điều kiện để được phổ biến.

Trên cơ sở đó, Cục Điện ảnh đề nghị các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim nâng cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động điện ảnh, góp phần định hướng thẩm mỹ và nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Các đơn vị được khuyến khích xây dựng kế hoạch sản xuất cân đối, đa dạng về đề tài và thể loại; phát triển những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính nhân văn cao, phản ánh chân thực đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đề nghị ưu tiên các tác phẩm quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam; lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Công văn cũng khuyến khích các tác phẩm góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, nhân văn, năng động và phát triển, qua đó tăng cường sức mạnh mềm văn hóa quốc gia.

Đối với cả phim Việt Nam và phim nước ngoài nhập khẩu, phát hành tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị cân nhắc thận trọng trong việc lựa chọn, khai thác và thể hiện những đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung có thể gây tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem; bảo đảm phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc và các quy định của pháp luật Việt Nam về điện ảnh.

Dù vậy, công văn không đưa ra bất kỳ quy định hạn chế hay cấm đoán nào đối với dòng phim kinh dị. Thay vào đó, đây được xem là động thái định hướng của cơ quan quản lý Nhà nước trong bối cảnh thể loại này đang phát triển mạnh, nhằm khuyến khích các nhà làm phim chú trọng hơn đến chất lượng nghệ thuật, chiều sâu nội dung và trách nhiệm xã hội bên cạnh yếu tố thương mại. Bởi cùng với việc phim kinh dị ngày càng chứng minh sức hút tại phòng vé, bài toán đặt ra với điện ảnh Việt không chỉ là chinh phục doanh thu mà còn là tạo ra những tác phẩm có giá trị lâu dài đối với đời sống văn hóa và tinh thần của công chúng.