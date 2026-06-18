Từ màn ảnh Hollywood đến sân khấu sinh viên

ANTD.VN - Lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh nổi tiếng "La La Land" của đạo diễn Damien Chazelle, vở nhạc kịch "La La Land: The Cost of the Dream" vừa được một câu lạc bộ nhạc kịch sinh viên tại Hà Nội công diễn trước hơn 400 khán giả. Tác phẩm mang đến góc nhìn mới về hành trình theo đuổi ước mơ của người trẻ thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo.

Thay vì chuyển thể nguyên bản câu chuyện trên màn ảnh, êkíp sinh viên đã lựa chọn cách kể mới, điều chỉnh bối cảnh và xây dựng lại hệ thống nhân vật để phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Trong phiên bản sân khấu này, Ella là một nghệ sĩ tự do theo đuổi đam mê âm nhạc, còn Finn là diễn viên trẻ đang nỗ lực khẳng định bản thân. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc gắn liền với bộ phim như: "Another Day of Sun" hay "City of Stars", chương trình còn bổ sung các tiết mục vũ đạo và những sáng tác mới nhằm tạo dấu ấn riêng.

Phía êkip sản xuất bày tỏ mong muốn giữ tinh thần của tác phẩm gốc nhưng kể lại câu chuyện bằng những trải nghiệm gần gũi hơn với thế hệ trẻ hiện nay. Thông qua hành trình của Ella và Finn, vở nhạc kịch không chỉ nói về khát vọng theo đuổi đam mê mà còn đặt ra những câu hỏi về sự đánh đổi, lựa chọn giữa lý tưởng và thực tế, giữa mong muốn cá nhân với áp lực của cuộc sống.

Một điểm mới của phiên bản sân khấu là sự xuất hiện của nhân vật Olivia, không có trong nguyên tác điện ảnh. Theo Tố Trinh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đảm nhận vai diễn này, việc thể hiện một nhân vật hoàn toàn mới vừa là áp lực, vừa là cơ hội để mang đến màu sắc riêng cho tác phẩm. Nữ sinh cho biết thông điệp cô muốn gửi gắm qua vở diễn là mỗi người hãy kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, bởi chỉ bản thân mới hiểu rõ điều mình thực sự mong muốn.

Sự xuất hiện của những dự án như "La La Land: The Cost of the Dream" cho thấy nhạc kịch đang ngày càng được giới trẻ quan tâm. Từ những câu lạc bộ nghệ thuật trong trường học, nhiều sinh viên có cơ hội tiếp cận các tác phẩm quốc tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng biểu diễn, làm việc nhóm và sáng tạo nghệ thuật.

Theo NSƯT Cao Ngọc Ánh, cố vấn nghệ thuật của chương trình chia sẻ, nhạc kịch đang có sức lan tỏa ngày càng rõ nét trong môi trường học đường. Việc dàn dựng các tác phẩm quốc tế không chỉ giúp sinh viên tiếp cận một loại hình nghệ thuật mới mà còn góp phần mở rộng hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và tạo nên những kết nối tích cực trong môi trường học tập.

Dù chưa mang quy mô chuyên nghiệp như các sân khấu nhạc kịch lớn, những dự án học đường như "La La Land: The Cost of the Dream" đang mở ra không gian để sinh viên thử sức, học hỏi và kết nối với nghệ thuật thế giới. Từ những sân khấu nhỏ ấy, tiềm năng phát triển của nhạc kịch tại Việt Nam cũng dần được khẳng định bằng chính sự đam mê và nỗ lực của thế hệ trẻ.