Say mê với vẻ đẹp Việt Nam

ANTD.VN - 50 tác phẩm ảnh chụp phong cảnh quê hương và con người Việt Nam hăng say lao động, lạc quan trong cuộc sống thường ngày được trình làng với công chúng trong triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ (Hồ Lê Hoàng Vũ) tại Đường Sách TP.HCM từ ngày 21 đến 23-6.

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Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2026), NSNA Hồ Vũ giới thiệu đến người yêu nghệ thuật “chặng đường hơn 20 năm lưu giữ những khoảnh khắc cuộc sống qua mọi miền đất nước”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp sáng tác ảnh nghệ thuật của tác giả mà còn mở ra không gian nghệ thuật nhân văn và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Xem ảnh của NSNA Hồ Vũ, người thưởng ngoạn cảm phục hành trình đi đến nhiều nơi của ông, từ những bản làng vùng cao phía Bắc đến những cánh đồng muối miền Trung, từ những góc phố thân thuộc của TP.HCM năng động đến mùa nước nổi miền Tây. Mỗi tác phẩm tựa một lát cắt của thời gian được lưu giữ qua ống kính, đồng thời là câu chuyện kể bằng ánh sáng về vẻ đẹp bình dị của con người Việt Nam trong lao động và cuộc sống đời thường.

NSNA Hồ Vũ cho biết, một số tác phẩm tại triển lãm sẽ được giới thiệu để đấu giá với mong muốn đóng góp vào Quỹ học bổng Trần Lâm của trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, góp phần hỗ trợ cho những sinh viên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập và định hình tương lai nghề nghiệp.

NSNA Hồ Vũ sinh năm 1976, là Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông từng đạt được các giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước như Huy chương Vàng UPI (Anh); Huy chương Bạc DPI (Sebria); Huy chương Bạc tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật TP.HCM lần thứ 39 (2014); Giải Nhất cuộc thi ảnh “Ảnh đẹp Lào Cai” 2015; Giải Nhì ảnh bộ tại cuộc thi ảnh “Di sản văn hóa TP.HCM” lần thứ 1 (2015); Giải Nhì cuộc thi ảnh “Giá trị điều Việt Nam” năm 2016…

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