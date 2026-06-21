Á hậu Việt Nam 2024 hóa nàng thơ trong MV của Mono

ANTD.VN - Nhân vật nữ “lạ mà quen” trong MV "Công tử văn thơ" của Mono hóa ra chính là Châu Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cả hai từng gặp nhau khi cùng tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 vào năm 2025 và cuộc gặp đó đã mở đầu cho mối lương duyên hợp tác trong "Công tử văn thơ" lần này.

Đảm nhận vai nàng thơ trong MV, Châu Anh mang đến cho dự án một sự kết nối đặc biệt, với vẻ đẹp truyền thống phù hợp với tinh thần tác phẩm. Với cô, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn trong sản phẩm âm nhạc, cô vừa hào hứng vừa không tránh khỏi chút áp lực. Mọi thứ đều mới mẻ với cô, từ cách tiếp cận nhân vật đến trải nghiệm làm việc trên phim trường. Nhưng theo chia sẻ của Châu Anh, chính sự mới mẻ đó lại trở thành động lực để cô học hỏi và thử thách bản thân nhiều hơn.

Châu Anh được Mono và ekip giấu kín cho đên khi ra MV mới tiết lộ

Điều khiến Châu Anh trân trọng nhất ở dự án lần này nằm ở giá trị văn hóa và tinh thần truyền thống mà "Công tử văn thơ" muốn lan tỏa. Và càng đặc biệt hơn khi MV được thực hiện ngay tại Huế - vùng đất gắn với một cột mốc quan trọng trong hành trình của cô, nơi Châu Anh đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Được trở lại Huế trong một vai trò hoàn toàn khác, cô cho biết mình mang trong lòng nhiều cảm xúc đặc biệt, và cảm nhận rõ hơn sự gắn kết của những cơ duyên trong cuộc sống.

Suốt quá trình thực hiện MV, Châu Anh luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đạo diễn, ekip và các đồng nghiệp. Theo cô, chính sự chuyên nghiệp, chu đáo và tinh thần đồng hành của mọi người đã giúp cô nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, đồng thời có thêm sự tự tin để hoàn thành tốt vai trò được giao - một vai diễn đòi hỏi cô phải giữ được dáng vẻ truyền thống, kín đáo nhưng vẫn toát lên thần thái của một giai nhân trong tà áo tứ thân.

Đây cũng là lần đầu tiên Châu Anh hợp tác cùng Mono, và trải nghiệm này để lại trong cô nhiều ấn tượng đẹp. Cô chia sẻ rằng ngay từ những ngày đầu làm việc, sự cởi mở và nguồn năng lượng tích cực của Mono đã giúp không khí trên trường quay trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong công việc, theo quan sát của Châu Anh, Mono là một nghệ sĩ nghiêm túc, chuyên nghiệp và luôn dành sự tập trung cao độ cho từng phân cảnh. Bên cạnh đó, anh cũng rất chủ động kết nối, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trong ekip - điều mà Châu Anh đánh giá cao ở một người đồng nghiệp.

"Đối với Châu Anh, được đồng hành cùng Mono trong dự án lần này là một trải nghiệm đáng nhớ và là một kỷ niệm đẹp trên hành trình phát triển bản thân của mình", cô nói.

Hình tượng của Châu Anh trong MV được giữ ở dáng vẻ truyền thống nhất có thể - lấy cảm hứng từ những bức ảnh phụ nữ Bắc Kỳ đầu thế kỷ hai mươi, từ tranh lụa Mai Trung Thứ, từ áo yếm trong bộ tứ thân. Vẻ đẹp ấy không cần phô diễn nhiều, mà toát ra từ sự tĩnh tại và kín đáo - đúng tinh thần của một giai nhân trong văn thơ cổ mà ca khúc đang gợi nhắc.

Phân đoạn đáng nhớ nhất có sự xuất hiện của Châu Anh là khi hai nhân vật nhảy lên giữa mặt nước phẳng như gương, phản chiếu núi và trời hồng tím lúc hoàng hôn, hai tay vươn về nhau giữa không trung. Đây là khung hình mang tính ẩn dụ rõ nét nhất cho tình yêu trong MV - nhẹ, mơ, không chạm được, nhưng vẫn vươn tới. Trong khung hình ấy, Châu Anh không cần nhiều biểu cảm hay động tác phức tạp, sự hiện diện của cô đã đủ để truyền tải cái mong manh và đẹp đẽ mà ca khúc đang muốn nói.

Việc Châu Anh trở lại Huế trong một vai trò nghệ thuật, sau khoảnh khắc đăng quang Á hậu 1 tại chính vùng đất này, là một chi tiết mà nhiều người yêu mến cô sẽ dễ dàng nhận ra và đồng cảm. Với một người trẻ đang từng bước mở rộng hành trình của mình - từ một hoa hậu sang một gương mặt mới trong lĩnh vực giải trí - "Công tử văn thơ" là bước thử nghiệm đầu tiên đáng được ghi nhận, và Huế, theo cách rất tình cờ nhưng cũng rất đẹp, lại tiếp tục là nơi chứng kiến một cột mốc mới trong hành trình của Châu Anh.